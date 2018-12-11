В Україні запровадили охорону географічних зазначень товарів

Верховна Рада України запровадила охорону географічних зазначень продуктів. За прийняття відповідного законопроєкту у п'ятницю, 20 вересня, проголосувало 277 депутатів за мінімально необхідних 226. Зокрема, вводиться законодавче визначення географічного зазначення як найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію або інші характеристики, обумовлені переважно цим місцем походження. При цьому хоча б один з етапів виробництва продукту має здійснюватися на певній географічній території.

Метою прийняття цього закону є забезпечення виконання зобов'язань України в сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України про охорону прав на географічні зазначення з правом Європейського Союзу.

Законом визначаються умови надання правової охорони однакових географічних зазначень. Також законом пропонується визначити вимоги до технічних умов, яким має відповідати товар, й уточнити перелік прав і обов'язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень.

Право на державну реєстрацію географічного зазначення має об'єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар. Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення в разі, якщо вона є єдиним виробником, який хоче подати заявку на реєстрацію, а територія, на якій здійснюється виробництво, має характеристики, що суттєво відрізняються від прилеглих територій.

Раніше міністерство аграрної політики та продовольства затвердило перелік пріоритетних географічних зазначень, над реєстрацією яких працюватиме проєкт ЄС "Географічні зазначення в Україні". Зокрема, першими українськими продуктами із зареєстрованими в Україні ГЗ будуть: вино - захищена назва походження "Шабський", "Ялпуг", "Закарпаття" і "Білгород-Дністровський", сир - "Гуцульська овеча бриндза", кавун - "Херсонський кавун", черешня - "Мелітопольська черешня", мед - "Карпатський мед".

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Данія: найдорожчий в ЄС хліб Найдорожчою для життя країною Євросоюзу залишається Данія - споживчі ціни тут 2018 року були майже на 38 відсотків вищими, ніж в середньому по ЄС. Зокрема, за даними Євростату, країна мала найвищий рівень цін на продукти харчування та безалкогольні напої - на 30 відсотків вище від середнього по ЄС. Передусім через дорогі хліб та зернові, які тут коштують у півтора рази дорожче.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Австрія та Люксембург: найдорожче в ЄС м'ясо Хоч загальний рівень цін в Австрії вищий за середній у ЄС лише на 10 відсотків, ця країна разом з Люксембургом (третій згори за загальним рівнем споживчих цін) - серед лідерів за цінами на продукти харчування і безалкогольні напої. Вони тут на 25 відсотків вищі середній показник по ЄС. Найдорожчими у Австрії та Люксембурзі серед країн ЄС виявилося, зокрема, м’ясо.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Ірландія і Фінляндія: не для любителів випити Фінляндії та Ірландія - серед найдорожчих країн ЄС. В них обох споживчі ціни вищі за середні по ЄС на понад 20 відсотків. Це стосується, зокрема, як продуктів харчування і безалкогольних напоїв (плюс 20 відсотків), так і алкогольних напоїв. Останні тут взагалі найдорожчі в Євросоюзі: у Фінляндії ціни на алкоголь на 82 відсотки вищі за середні в ЄС, в Ірланії - на 77 відсотків.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн Крім алкоголю, в Ірландії також одні з найдорожчих у ЄС цигарки. Тут, а також у Великобританії, тютюнові вироби коштують удвічі дорожче, ніж у середньому в ЄС. Причому ціновий відрив обох острівних країн від решти разючий. У Франції, яка за цим показником посідає третє місце, тютюн лише на 40 відсотків дорожчий, ніж у середньому в ЄС, тобто менш ніж у півтора рази.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Німеччина: золота середина У Німеччині вартість життя вища, ніж в середньому по ЄС. Однак несуттєво. Ціни на споживчі товари та послуги у ФРН у 2018 році були на 4,3 відсотка вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС. Продукти харчування, безалкогольні напої та тютюн тут коштують приблизно на рівні середніх показників по Євросоюзу. А алкоголь - навтіь на 11 відсотків дешевший, ніж у середньому в ЄС.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії Найнижчими цінами на продукти харчування та безалкогольні напої у ЄС 2018 року можуть похизуватися Румунія (мінус 34 відсотки від середніх цін по ЄС), Польща (мінус 31 відсоток), Болгарія (мінус 24 відсотки). Приміром, у Польщі найдешевші в ЄС молочні продукти і яйця (мінус 29 відсотків), а в Румунії - хліб та злаки (майже вдвічі нижчі ціни за середні по ЄС).

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя Загалом найдешевшою країною ЄС можна вважати Болгарію. Там жителі сплачують за товари та послуги приблизно вдвічі менше, ніж в середньому по Євросоюзу. У рейтингу найдешевших продуктів серед країн ЄС Болгарія посідає третє місце. А ось алкогольні напої та тютюн тут найдешевші в ЄС: ціни на них тут відповідно на 26 та 51 відсоток нижчі за середні по Євросоюзу. Автор: Вікторія Борисюк

