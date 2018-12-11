 В Україні запровадили охорону географічних зазначень товарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні запровадили охорону географічних зазначень товарів

Верховна Рада України прийняла закон, яким дозволила використання географічних назв для товарів, які вироблені в певному місці та мають специфічні характеристики та якість.

Носити географічні назви зможуть лише ті товари, які вироблені в саме цих місцях

Носити географічні назви зможуть лише ті товари, які вироблені в саме цих місцях

Верховна Рада України запровадила охорону географічних зазначень продуктів. За прийняття відповідного законопроєкту у п'ятницю, 20 вересня, проголосувало 277 депутатів за мінімально необхідних 226. Зокрема, вводиться законодавче визначення географічного зазначення як найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію або інші характеристики, обумовлені переважно цим місцем походження. При цьому хоча б один з етапів виробництва продукту має здійснюватися на певній географічній території.

Метою прийняття цього закону є забезпечення виконання зобов'язань України в сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України про охорону прав на географічні зазначення з правом Європейського Союзу.

Законом визначаються умови надання правової охорони однакових географічних зазначень. Також законом пропонується визначити вимоги до технічних умов, яким має відповідати товар, й уточнити перелік прав і обов'язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень.

DW.COM

Суд в Люксембурзі розглянув позов французької спілки сільгоспвиробників, які побоюються наслідків застосування технологій генної інженерії. Тепер продукти зі зміненою ДНК мають продаватися зі спеціальним маркуванням. (25.07.2018)

Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди. (28.06.2019)

Право на державну реєстрацію географічного зазначення має об'єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар. Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення в разі, якщо вона є єдиним виробником, який хоче подати заявку на реєстрацію, а територія, на якій здійснюється виробництво, має характеристики, що суттєво відрізняються від прилеглих територій.

Раніше міністерство аграрної політики та продовольства затвердило перелік пріоритетних географічних зазначень, над реєстрацією яких працюватиме проєкт ЄС "Географічні зазначення в Україні". Зокрема, першими українськими продуктами із зареєстрованими в Україні ГЗ будуть: вино - захищена назва походження "Шабський", "Ялпуг", "Закарпаття" і "Білгород-Дністровський", сир - "Гуцульська овеча бриндза", кавун - "Херсонський кавун", черешня - "Мелітопольська черешня", мед - "Карпатський мед".

  • Данія: найдорожчий в ЄС хліб

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Данія: найдорожчий в ЄС хліб

    Найдорожчою для життя країною Євросоюзу залишається Данія - споживчі ціни тут 2018 року були майже на 38 відсотків вищими, ніж в середньому по ЄС. Зокрема, за даними Євростату, країна мала найвищий рівень цін на продукти харчування та безалкогольні напої - на 30 відсотків вище від середнього по ЄС. Передусім через дорогі хліб та зернові, які тут коштують у півтора рази дорожче.

  • Австрія та Люксембург: найдорожче в ЄС м'ясо

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Австрія та Люксембург: найдорожче в ЄС м'ясо

    Хоч загальний рівень цін в Австрії вищий за середній у ЄС лише на 10 відсотків, ця країна разом з Люксембургом (третій згори за загальним рівнем споживчих цін) - серед лідерів за цінами на продукти харчування і безалкогольні напої. Вони тут на 25 відсотків вищі середній показник по ЄС. Найдорожчими у Австрії та Люксембурзі серед країн ЄС виявилося, зокрема, м’ясо.

  • Ірландія і Фінляндія: не для любителів випити

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Ірландія і Фінляндія: не для любителів випити

    Фінляндії та Ірландія - серед найдорожчих країн ЄС. В них обох споживчі ціни вищі за середні по ЄС на понад 20 відсотків. Це стосується, зокрема, як продуктів харчування і безалкогольних напоїв (плюс 20 відсотків), так і алкогольних напоїв. Останні тут взагалі найдорожчі в Євросоюзі: у Фінляндії ціни на алкоголь на 82 відсотки вищі за середні в ЄС, в Ірланії - на 77 відсотків.

  • Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн

    Крім алкоголю, в Ірландії також одні з найдорожчих у ЄС цигарки. Тут, а також у Великобританії, тютюнові вироби коштують удвічі дорожче, ніж у середньому в ЄС. Причому ціновий відрив обох острівних країн від решти разючий. У Франції, яка за цим показником посідає третє місце, тютюн лише на 40 відсотків дорожчий, ніж у середньому в ЄС, тобто менш ніж у півтора рази.

  • Німеччина: золота середина

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Німеччина: золота середина

    У Німеччині вартість життя вища, ніж в середньому по ЄС. Однак несуттєво. Ціни на споживчі товари та послуги у ФРН у 2018 році були на 4,3 відсотка вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС. Продукти харчування, безалкогольні напої та тютюн тут коштують приблизно на рівні середніх показників по Євросоюзу. А алкоголь - навтіь на 11 відсотків дешевший, ніж у середньому в ЄС.

  • Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії

    Найнижчими цінами на продукти харчування та безалкогольні напої у ЄС 2018 року можуть похизуватися Румунія (мінус 34 відсотки від середніх цін по ЄС), Польща (мінус 31 відсоток), Болгарія (мінус 24 відсотки). Приміром, у Польщі найдешевші в ЄС молочні продукти і яйця (мінус 29 відсотків), а в Румунії - хліб та злаки (майже вдвічі нижчі ціни за середні по ЄС).

  • Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя

    Загалом найдешевшою країною ЄС можна вважати Болгарію. Там жителі сплачують за товари та послуги приблизно вдвічі менше, ніж в середньому по Євросоюзу. У рейтингу найдешевших продуктів серед країн ЄС Болгарія посідає третє місце. А ось алкогольні напої та тютюн тут найдешевші в ЄС: ціни на них тут відповідно на 26 та 51 відсоток нижчі за середні по Євросоюзу.

    Автор: Вікторія Борисюк


Дивитись відео 01:42

Як у ЄС маркують продукти харчування (11.12.2018)

DW.COM

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

Євростат порівняв ціни на продукти харчування, сигарети та алкоголь у країнах Євросоюзу за 2018 рік. Пропонуємо переглянути, що і у якій країні коштує дешевше, а що дорожче, ніж у середньому по ЄС. (25.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як у ЄС маркують продукти харчування (11.12.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Початок роботи Зе Ради: основні рішення у перший день 30.08.2019

У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності.

Symbolbild - Gasstreit Russland Ukraine

У РФ готові до газових переговорів з Україною і ЄС у вересні 30.08.2019

Росія готова провести тристоронні газові переговори з Єврокомісією і Україною в першій половині вересня. Хто представлятиме Україну, ще не повідомлялося.

Deutschland Parkende LKWs auf einem Rastplatz an der A3

Відновлення транзиту вантажів через Росію: у Києві не поспішають радіти 01.07.2019

1 липня набуває чинності указ президента Росії Володимира Путіна про відновлення транзиту українських товарів до Центральної Азії російською територією. В Україні цей крок Кремля викликав обережний оптимізм.

Реклама

Докладно

Будівля СБУ в Києві

Коли буде реформовано СБУ

Про необхідність реформування Служби безпеки України говорять уже давно, однак далі слів справа поки що так і не зайшла.  

Транзит російського газу Україною

Коболєв навів тарифи на довготривалий транзит газу з РФ

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відкинув можливість транзиту російського газу без жодного контракту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  