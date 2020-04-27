В Україні для Саакашвілі знайшли новий формат роботи - Арахамія

Для експрезидента Грузії знайшли новий формат роботи в українській владі, заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.
Для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі. Про це в четвер, 30 квітня, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Голосів за його кандидатуру вистачає, але Міхеіл Саакашвілі в останні кілька днів проводив тривалі консультації з президентом (Володимиром Зеленським. - Ред), і вони знайшли інший формат, в якому вони працюватимуть, - нова посада. Яка - я не можу сказати, тому що це ініціатива президента", - сказав Арахамія.
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Він, однак, додав, що якщо кандидатуру Саакашвілі все-таки запропонують на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, то в парламенті є голоси за його призначення. "У нас є голоси для того, щоб ухвалити це рішення, але, за моєю інформацією, буде інше рішення, і президент уже його відпрацював з паном Міхеілом, і про це стане відомо, можливо, сьогодні трохи пізніше, а можливо, на початку наступного тижня", - додав Арахамія.
Як повідомлялося, колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі 22 квітня заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єр-міністром з реформ.
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