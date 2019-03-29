 В Україні високий ризик незаконного впливу на волевиявлення виборців - звіт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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В Україні високий ризик незаконного впливу на волевиявлення виборців - звіт

Ризики реалізації незаконних способів впливу на волевиявлення виборців залишаються в Україні дуже високими, йдеться в звіті Громадянської мережі "Опора".

В Україні високий ризик незаконного впливу на виборців

В Україні залишаються надзвичайно високими ризики реалізації незаконних способів впливу на волевиявлення виборців, зокрема шляхом грошового підкупу. Про це йдеться в звіті, оприлюдненому Громадянською мережею "Опора" в п'ятницю, 29 березня.

"Кількість виявлених суб'єктами виборчого процесу і офіційно зафіксованих правоохоронними органами інцидентів, що мають ознаки підкупу виборців, за оцінками "Опори", трохи менша, ніж обсяг інформаційних повідомлень, які публічно тиражуються політичними конкурентами", - йдеться в звіті організації за результатами спостереження за виборами президента України в березні.

На думку спостерігачів, правоохоронці мають знайти законний баланс між таємницею слідства і оперативним інформуванням суспільства про результати розслідування оприлюднених ними інцидентів із підготовки або вчинення підкупу виборців.

В "Опорі" вказали, що згідно з ухваленим у лютому 2019 року роз'ясненням Центральної виборчої комісії, виборці мають право надавати агітаційні послуги лише на безоплатній основі, за рахунок коштів виборчого фонду кандидата можлива компенсація лише фактичних витрат, які понесли виборці при здійсненні агітації (проїзд, проживання, телефонний зв'язок тощо).

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"На практиці немає оперативних інструментів перевірки обґрунтованості компенсацій виборцям за їхні витрати при здійсненні агітаційної діяльності. Для посилення фінансового контролю та запобігання можливим технологіям матеріального стимулювання виборців Верховній Раді України доцільно посилити законодавчі положення щодо відповідного питання напередодні чергових виборів народних депутатів України", - зазначили в "Опорі".

Зловживання адмінресурсом

"Опора" також вважає, що практика проведення передвиборної агітації кандидатом на посаду президента України та нинішнім главою держави Петром Порошенком містила досить широкий перелік фактів з ознаками зловживання адміністративним ресурсом на виборах. "Незважаючи на поодинокі випадки використання владного ресурсу з боку інших кандидатів, саме чинному президенту України найбільше не вдалося ефективно розмежувати посадову та агітаційну активність під час виборчого процесу", - йдеться в звіті організації.

Зокрема, в "Опорі" вказали на використання соціальних виплат та бюджетних програм у передвиборній агітації Порошенка, поєднання агітації та офіційних заходів у рамках засідань рад регіонального розвитку. "Зафіксовані проблеми мають потенціал негативного впливу на практичне забезпечення принципу рівності умов та можливостей для всіх кандидатів на пост президента України", - вважають в організації.

Спостерігачі зазначають, що під час звітного періоду Кабінет міністрів України реалізував заходи з індексації пенсій та монетизації субсидій на оплату громадянами комунальних послуг. За їхніми оцінками, ці заходи у сфері соціального захисту стали важливою частиною передвиборної кампанії, враховуючи їх використання в агітаційних матеріалах Порошенка.

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    Автор: Дмитро Губенко


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