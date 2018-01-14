В Україну прибула перша партія нафти зі США

Танкер Wisdom Venture під прапором Гонконгу доставив в суботу, 6 липня, в порт Одеси 75 тисяч тонн американської нафти сорту Bakken. Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського морського порту.

Як зазначив глава адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук, порт має великий досвід роботи з нафтовими вантажами. "Свого часу через порт йшла транзитом у великих обсягах нафта з Росії і Казахстану, венесуельська для Мозирського НПЗ в Білорусі. Зараз періодично заходять танкери з сировиною з Азербайджану. Новому грузопотоку зі Сполучених Штатів також буде надано якісний сервіс із перевалки", - заявив Ткачук.

Також на сайті порту повідомляється, що танкером Wisdom Venture здійснена перша в історії України поставка нафти безпосередньо зі США. За інформацією видання Business Information Network, партія нафти придбана акціонерним товариством "Укртатнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

Сировину планується відправити на Кременчуцький НПЗ нафтопроводом "Одеса-Кременчук". Слідом за першою закупівлею планується ще кілька. Наступний танкер з нафтою сорту Bakken може прибути до Одеси вже в серпні.

Баккенівська формація (Bakken formation) - одне з найбільших в світі родовищ легкої нафти з розвіданими запасами вуглеводневої сировини на 3,65 мільярда барелів. Частково охоплює території штатів Північна Дакота і Монтана в США і канадських провінцій Саскачеван та Манітоба.