 В Угорщині протестують проти планів збільшення понаднормової роботи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Угорщині протестують проти планів збільшення понаднормової роботи

Тисячі угорців протестують проти законодавчої ініціативи щодо збільшення кількості годин понаднормової роботи. Профспілки вважають, що роботодавці будуть тиснути на робітників, щоб примусити їх працювати більше.

Демонстранти під будівлею угорського парламенту

Демонстранти під будівлею угорського парламенту

У Будапешті у суботу, 8 грудня, тисячі людей зібралися під будівлею парламенту із протестами проти намірів запровадити в країні зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) законопроект, які критики називають "законом про рабство", передбачає збільшення кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400. Цей законопроект може бути затверджений парламентом наступного тижня.

DW.COM

Очільник ради економічних експертів при німецькому уряді виступає за гнучкіший графік роботи в німецьких компаніях. Восьмигодинний робочий день застарів, переконаний Крістоф Шмідт. (12.11.2017)

Керівні партії Австрії, попри протести, ухвалили скандальний закон, яким дозволяється подовжувати робочий день до 12 годин. Обіцяють: права працівників захистять. (06.07.2018)

Законопроект передбачає, що роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин.

Організаторами протестів стали профспілки, які вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати та інші методи тиску на працівників, примушуючи їх погоджуватися більше працювати. Також у протестах взяли участь опозиційні партії. Угорська конфедерація профспілок (MASZSZ) вимагає скасування законопроекту. "В Угорщині ми несемо найважчий тягар на плечах і отримуємо за це найнижчу зарплату в Європі", - заявив голова MASZSZ Ласло Кардас, передає агенція dpa.

Дивитись відео 04:36
Now live
04:36 хв

Угорщина Орбана: корупція та відкат від Європи (19.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Угорщина Орбана: корупція та відкат від Європи (19.04.2018)  

Реклама

Докладно

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (у центрі) очолила ХДС

Меркель залишається канцлеркою

Аннеґрет Крамп-Карренбауер мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль.  

Зустріч ОПЕК+ у Відні

Країни ОПЕК і РФ домовилися скоротити видобуток нафти

Добовий видобуток нафти з наступного року мають скоротити до 1,2 мільйона барелів, що сприятиме підвищенню цін.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  