В Угорщині протестують проти планів збільшення понаднормової роботи

У Будапешті у суботу, 8 грудня, тисячі людей зібралися під будівлею парламенту із протестами проти намірів запровадити в країні зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) законопроект, які критики називають "законом про рабство", передбачає збільшення кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400. Цей законопроект може бути затверджений парламентом наступного тижня.

Законопроект передбачає, що роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин.

Організаторами протестів стали профспілки, які вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати та інші методи тиску на працівників, примушуючи їх погоджуватися більше працювати. Також у протестах взяли участь опозиційні партії. Угорська конфедерація профспілок (MASZSZ) вимагає скасування законопроекту. "В Угорщині ми несемо найважчий тягар на плечах і отримуємо за це найнижчу зарплату в Європі", - заявив голова MASZSZ Ласло Кардас, передає агенція dpa.