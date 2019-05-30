 В Угорщині затримали капітана судна, яке зіштовхнулося з прогулянковим катером на Дунаї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

В Угорщині затримали капітана судна, яке зіштовхнулося з прогулянковим катером на Дунаї

Капітан круїзного судна, яке зіткнулося з прогулянковим катером на Дунаї в центрі Будапешта, затриманий. Унаслідок аварії щонайменше семеро осіб загинули. 21 людину досі не можуть знайти.

Дунай, Будапешт, аварія суден

Рятувальники й аквалангісти досі шукають 21 особу

Угорська поліція в четвер, 30 травня, затримала капітана одного з суден, які зіткнулися на річці Дунай у Будапешті. Поліцейські мають "обґрунтовані приводи для підозри" щодо капітана круїзного лайнера, повідомила угорська державна інформагенція MTI з посиланням на правоохоронців. Про які факти йдеться, в поліції не уточнили. Капітан судна - 64-річний українець, стверджує інформагенція AFP.

Станом на ранок п'ятниці, 31 травня, відомо про сімох загиблих туристів унаслідок зіткнення прогулянкового судна з набагато більшим круїзним лайнером. Ще сімох туристів урятували. 19 пасажирів прогулянкового судна і двох членів екіпажу шукають.

У п'ятницю до Будапешта прибули з Південної Кореї десятеро родичів загиблих і постраждалих туристів. Протягом дня до столиці Угорщини мають прибути ще близько трьох десятків членів родин постраждалих, а також міністерка закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва. Сеул відрядив на місце трагедії рятувальників, серед них і аквалангістів, які допоможуть розшукувати зниклих.

У МЗС Південної Кореї висловили жаль через те, що пошук зниклих ускладнений через сильну течію Дунаю й погані погодні умови в Будапешті.

На борту судна в момент аварії ввечері середи перебували 35 людей: 33 туристів із Південної Кореї та двоє членів екіпажу з Угорщини. Унаслідок зіткнення з лайнером судно перекинулося й затонуло.

DW.COM

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