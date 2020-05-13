В Туреччині на чотири дні запровадили комендантську годину

В Туреччині з опівночі п'ятниці, 15 травня запровадили чергову комендантську годину, метою якої є уповільнення темпів поширення нового коронавірусу. Вона діятиме у 15 провінціях, включно зі Стамбулом і Анкарою, до півночі вівторка. Про це у суботу, 16 травня, повідомляє агенція новин dpa.

Протягом цього часу аптеки, лікарні, пекарні та інші необхідні для забезпечення життєдіяльності заклади можуть залишатися відкритими. У понеділок і вівторок людям буде дозволено на обмежений час вийти з дому за покупками.

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Цього разу комендантська година охопила меншу кількість міст і провінцій, у порівнянні з попередніми випадками, коли влада запроваджувала дію такого режиму спочатку у 31, а потім 24 містах і провінціях. Втім, такі густонаселені міста, як Анкара і Стамбул, все ще перебувають у списку міст, в яких запроваджено комендантську годину.

Перший млинець нанівець

Уперше комендантську годину у Туреччині запровадили на дві доби з опівночі, 10 квітня. Влада оголосила про це лише за декілька годин до її початку, що призвело до паніки та великих черг в магазинах. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу взяв на себе відповідальність і оголосив про відставку. Утім, Ердоган відмовився її прийняти, і Сойлу залишився на посаді. Вдруге про запровадження комендантської години влада Туреччини попереджала вже за декілька днів до її початку.

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Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), у Туреччині офіційно підтвердили понад 146 тисяч випадків викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Померли внаслідок хвороби 4055 осіб.

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