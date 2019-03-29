 Туреччина: глава МВС пішов у відставку через невдалу комендантську годину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2020

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Новини

Туреччина: глава МВС пішов у відставку через невдалу комендантську годину

Сулейман Сойлу взяв на себе повну відповідальність за провал з запровадженням комендантської години у Туреччині. Після її оголошення вулиці заполонила велика кількість людей.

Після оголошення комендантської години в Стамбулі 10 квітня

Після оголошення комендантської години в Стамбулі 10 квітня

У неділю, 12 квітня, про відставку оголосив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Цей крок він пояснив невдалим оголошенням 10 квітня комендантської години. За це він взяв на себе повну відповідльність і іде у відставку, пояснив Сойлу у соціальній мережі Twitter.

Як повідомлялось, міністерство внутрішніх справ Туреччини пізно ввечері 10 квітня оголосило мешканцям 31 провінції, у тому числі міст-мільйонників Анкари і Стамбула, про заборону виходити з дому протягом 48 годин. Комендантська година мала почати діяти з опівночі 10 квітня, тому люди відразу масово кинулись до магазинів, що спричинило їх скупчення, сообливо у великих містах.

Туреччина повідомила ВООЗ про перший випадок коронавірусу місяць тому. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 12 квітня у Туреччині виявлено майже 57 тисяч заражених коронавірусом, значна кількість з яких у Стамбулі. За останні 24 години в Туреччині від хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус, померли 97 людей, загалом кількість жертв сягнула 1198. Понад 3000 осіб вважаються такими, що одужали від недуги.

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