 Відставку глави МВС Туреччини після провалу з комендантською годиною не прийняли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2020

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Відставку глави МВС Туреччини після провалу з комендантською годиною не прийняли

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу подав у відставку через провал із запровадженням заборони залишати будинки, про яку громадянам повідомили лише за дві години. Президент Ердоган відставку не прийняв.

Міністр внутрішній справ Туреччини Сулейман Сойлу

Міністр внутрішній справ Туреччини Сулейман Сойлу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не прийняв відставку міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, який вирішив залишити посаду після провалу з оголошенням комендантської години у 31 провінції країни. Міністр надалі виконуватиме свої обов'язки, повідомили в офісі президента ввечері в неділю, 12 квітня.

Люди дізнались про дводобову заборону залишати будинки лише за дві години до її запровадження

Люди дізнались про дводобову заборону залишати будинки лише за дві години до її запровадження

Пізно ввечері 10 квітня міністерство внутрішніх справ Туреччини оголосило у 31 провінції, у тому числі містах-мільйонниках Анкарі та Стамбулі, про заборону виходити з дому протягом 48 годин. Оголошення було зроблено всього за дві години до початку дії обмежень, тому вночі люди масово кинулись до магазинів, аптек та банкоматів. Це спричинило великі черги та скупчення людей, особливо у великих містах. Критики одразу ж закинули владі, що вона в такий спосіб наразила людей на додаткову небезпеку зараження вірусом.

Сойлу взяв на себе відповідальність за невдалу організацію оголошення комендантської години. "Я складаю з себе повноваження міністра внутрішніх справ, які я з гордістю виконував", - написав він у своєму Twitter. Він також попросив пробачення в Ердогана та турецького народу.

Черга одразу після оголошення в країні комендансткьої години

Черга одразу після оголошення в країні комендансткьої години

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 13 квітня в Туреччині коронавірусом інфікувались майже 57 тисяч людей, померли від хвороби близько 1200 осіб.

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Перед початком дії заборони виходити з дому, про яку турецький уряд оголосив лише за дві години, перед магазинами та аптеками у країні вишукались великі черги.

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