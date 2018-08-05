В Тель-Авіві відбулися масові демонстрації проти Нетаньяху

В центрі Тель-Авіва у суботу, 25 травня, зібрались десятки тисяч людей, які протестували проти спроб прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху внести поправки в законодавство, які обмежать повноваження Верховного суду Ізраїлю та нададуть прем'єру імунітет від кримінального переслідування.

Демонстрація під гаслом "Оборонний щит демократії" була організована блоком партій "Кахоль-лаван", лівоцентристською соціал-демократичною партією "Авода" і соціал-демократичною партією "Мерец" разом з громадськими організаціями. "Ми не дозволимо Нетаньяху втягнути Ізраїль в небезпечний турецький стиль законодавства, в якому правитель є вищим за закон", - йдеться у повідомленні організаторів акції на сторінці у Facebook.

На демонстрацію в центрі Тель-Авіва вийшли тисячі людей

Демонстранти також виступали проти прагнення глави уряду сформувати коаліцію з правими і ультраортодоксальними партіями, які, на думку протестувальників, можуть послабити судову систему і демократію в країні, передає агенція AFP.

"Ердоган вже тут"

Багато з мітингарів прийшли на демонстрацію в червоних фесках, що нагадують офіційний головний убір жителів Османської імперії, а також принесли з собою портрети президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і плакати з написами: "Ердоган вже тут". "Ми не будемо мовчати, не піддамося ненависті і не підемо на поводу у провокацій. Ми не дозволимо Ізраїлю перетворитися в приватні володіння султана", - заявив колишній глава генштабу Армії оборони Ізраїлю і співголова центристського блоку партій "Кахоль-лаван" Бені Ганц.

Деякі протестувальники вдягли червоні фески

Наприкінці лютого генеральний прокурор Ізраїлю заявив, що готовий висунути обвинувачення проти Нетаньяху через хабарництво, шахрайство та порушення довіри. Раніше поліція повідомила, що під час розслідування так званої "справи 4000" слідство виявило, що Нетаньяху просував інтереси компанії в обмін на позитивне висвітлення своєї діяльності на інтернет-ресурсі Walla News, який належить телекомпанії Bezeq. Нетаньяху заперечує всі звинувачення.

Біньямін Нетаньяху повинен сформувати уряд до вечора 29 травня. В іншому випадку президент Реувен Рівлін може позбавити його мандата. За підсумками виборів в Кнесет очолювана Нетаньяху партія "Лікуд" і новий центристський блок "Кахоль-лаван" отримали по 35 депутатських мандатів (з 120). Однак з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах в парламент Нетаньяху забезпечив собі підтримку 65 депутатів. Він має намір створити кабінет з представників правих і релігійних партій. Біньямін Нетаньяху очолює ізраїльський уряд безперервно з 2009 року, раніше він обіймав посаду прем'єр-міністра в 1996-1999 роках.