В Станиці Луганській тепер "Швейцарія" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розведення сил і засобів у Станиці Луганській вдалося побудувати пішохідний міст, провести світло і наблизитись до завершення будівництва "фундаментального" мосту. Про це він сказав у четвер, 7 листопада, у відео, опублікованому на офіційній сторінці президента у Facebook.

"І ви навіть бачите, що ми зробили такий тимчасовий пішохідний міст, а сьогодні вже заливається бетон - буде фундаментальний міст побудовано в Станиці Луганській, і там КПВВ, там світло, там - Швейцарія", - заявив Зеленський.

Він також додав, що після розведення військ у Золотому та Станиці Луганській більше не лунають постріли. "Статистика така - де є розведення, там вогню немає. Ось така статистика", - зазначив президент України.

Нагадаємо, як повідомляло міністерство оборони України, ділянки, на яких відбувається розведення, мають протяжність близько 3 кілометрів з 410 кілометрів загальної лінії розмежування.

Умови для проведення зустрічі "нормандськї четвірки"

Зеленський додав, що розведення у цих двох населених пунктах, а також у Петрівському є умовою проведення зустрічі "нормандської четвірки". За словами Зеленського, він та його соратники довго йшли до відновлення "нормандського формату". "Нормандський формат" спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас приблизити до повного припинення війни і повернення наших територій, і обов'язково, найголовніше, - повернення наших полонених", - пояснив президент.

Також цього четверга плани розпочати розведення сил у Петрівському підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Якщо все буде добре, завтра в 12 (годин - Ред.) - початок розведення!" - написав Аваков у Twitter.

Перед цим про готовність розпочати розведення військ поблизу Петрівського заявив і керівник пресцентру штабу Операції об'єднаних сил Андрій Агеєв. "Сьогодні закінчується сьома доба (дотримання режиму тиші - Ред.), сьогодні ми повідомили ОБСЄ через міністерство закордонних справ про те, що ми готові (до розведення сил та засобів - Ред.). Від МЗС надійде підтвердження і, сподіваюся, що завтра о 12:00 все пройде за планом", - сказав Агеєв у коментарі "Інтерфакс-Україна".