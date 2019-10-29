 В Станиці Луганській тепер ″Швейцарія″ - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

В Станиці Луганській тепер "Швейцарія" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розведення сил у Станиці Луганській на КПВВ створено "Швейцарію", а у місцях, де війська розведені - "немає вогню".

Володимир Зеленський на позиціях українських військових в Луганській області (фото з архіву)

Володимир Зеленський на позиціях українських військових в Луганській області (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розведення сил і засобів у Станиці Луганській вдалося побудувати пішохідний міст, провести світло і наблизитись до завершення будівництва "фундаментального" мосту. Про це він сказав у четвер, 7 листопада, у відео, опублікованому на офіційній сторінці президента у Facebook.

DW.COM

Дзеркальне розведення сил у Золотому на Луганщині завершилося, повідомили в штабі військової операції в Києві. Там обіцяють стріляти у разі загрози захоплення території чи проникнення бойовиків. (01.11.2019)

Голова МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що з приходом до влади в Україні Володимира Зеленського ситуація з розведенням сил на Донасі зрушила з місця. В ОБСЄ також відзначають прогрес. (31.10.2019)

"І ви навіть бачите, що ми зробили такий тимчасовий пішохідний міст, а сьогодні вже заливається бетон - буде фундаментальний міст побудовано в Станиці Луганській, і там КПВВ, там світло, там - Швейцарія", - заявив Зеленський.

Він також додав, що після розведення військ у Золотому та Станиці Луганській більше не лунають постріли. "Статистика така - де є розведення, там вогню немає. Ось така статистика", - зазначив президент України.

Нагадаємо, як повідомляло міністерство оборони України, ділянки, на яких відбувається розведення, мають протяжність близько 3 кілометрів з 410 кілометрів загальної лінії розмежування.

Умови для проведення зустрічі "нормандськї четвірки"

Зеленський додав, що розведення у цих двох населених пунктах, а також у Петрівському є умовою проведення зустрічі "нормандської четвірки". За словами Зеленського, він та його соратники довго йшли до відновлення "нормандського формату". "Нормандський формат" спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас приблизити до повного припинення війни і повернення наших територій, і обов'язково, найголовніше, - повернення наших полонених", - пояснив президент.

Також цього четверга плани розпочати розведення сил у Петрівському підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Якщо все буде добре, завтра в 12 (годин - Ред.) - початок розведення!" - написав Аваков у Twitter.

Перед цим про готовність розпочати розведення військ поблизу Петрівського заявив і керівник пресцентру штабу Операції об'єднаних сил Андрій Агеєв. "Сьогодні закінчується сьома доба (дотримання режиму тиші - Ред.), сьогодні ми повідомили ОБСЄ через міністерство закордонних справ про те, що ми готові (до розведення сил та засобів - Ред.). Від МЗС надійде підтвердження і, сподіваюся, що завтра о 12:00 все пройде за планом", - сказав Агеєв у коментарі "Інтерфакс-Україна". 

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