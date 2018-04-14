В Сирії у скрутних умовах перебувають 75 українців - Чубаров

У Сирії на територіях зі зруйнованою інфраструктурою у важких умовах перебувають 75 громадян України, серед яких 21 жінка і 54 малолітні дитини. Про це у понеділок, 25 березня, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що останнім часом на адресу Меджлісу кримськотатарського народу і на його адресу як депутата Верховної Ради стали надходити звернення жінок - громадянок України різних національностей, які через різні життєві обставини опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну.

Чубаров зазначив, що зараз Меджліс взаємодіє з міністерством закордонних справ України з метою надання допомоги громадянам України, які опинилися в скрутному становищі за межами своєї держави.

На території Сирії немає дипломатичних установ України. Тому Чубаров закликав громадян, які мають інформацію про випадки перебування в Сирії українців, які шукають захисту, повідомляти йому про це.