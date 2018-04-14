 В Сирії у скрутних умовах перебувають 75 українців - Чубаров | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

В Сирії у скрутних умовах перебувають 75 українців - Чубаров

На територіях зі зруйнованою інфраструктурою в Сирії наразі перебувають 21 жінка і 54 дитини, які хочуть повернутися в Україну, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Жінки та діти біля сирійського Багуза (архівне фото)

Жінки та діти біля сирійського Багуза (архівне фото)

У Сирії на територіях зі зруйнованою інфраструктурою у важких умовах перебувають 75 громадян України, серед яких 21 жінка і 54 малолітні дитини. Про це у понеділок, 25 березня, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Він зазначив, що останнім часом на адресу Меджлісу кримськотатарського народу і на його адресу як депутата Верховної Ради стали надходити звернення жінок - громадянок України різних національностей, які через різні життєві обставини опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну.

Чубаров зазначив, що зараз Меджліс взаємодіє з міністерством закордонних справ України з метою надання допомоги громадянам України, які опинилися в скрутному становищі за межами своєї держави.

На території Сирії немає дипломатичних установ України. Тому Чубаров закликав громадян, які мають інформацію про випадки перебування в Сирії українців, які шукають захисту, повідомляти йому про це.

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