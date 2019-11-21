В Раді зареєстрували законопроєкт про пенсії мешканцям непідконтрольних Києву територій

У Верховній Раді у вівторок, 26 листопада, зареєстрований законопроєкт щодо реалізації права на пенсію. Як повідомив голова комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець, метою документу є врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на непідконтрольних Києву територіях України. Ініціаторами документу, текст якого ще не оприлюднений на сайті парламенту, є 17 народних депутатів.

"Ситуація коли більше половини зареєстрованих на непідконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати чесно зароблену пенсію - ненормальна (…) Тому разом з колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення", - заявив Лубінець, повідомляє пресслужба парламенту.

Документ передбачає надання людям, які жили на цих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій, ідеться в повідомленні. Згідно з пропонованими змінами, в разі втрати документів таким громадянам зможуть розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

Також у проєкті пропонується скасувати обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як внутрішньо переміщених осіб для отримання пенсій. Окрім того, автори законопроєкту хочуть, щоб виплата заборгованості за пенсіями відбувалася без терміну давності, тоді як нині діє ліміт в три роки.

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