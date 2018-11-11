В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО

Український уряд не знає, скільки пенсіонерів нині залишилося на окупованих територіях Донбасу. Наразі більшість з цих людей не може виїхати на підконтрольну українському уряду територію та не отримує зароблені пенсії, повідомив DW у четвер, 15 листопада, Георгій Тука, заступник українського міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Доля людей, які там залишилися, нікому не відома. В Україні не ведеться цього обліку жодним чином. Окупація триває вже п'ятий рік. За цей час виросла нова генерація пенсіонерів, але вони не стають на облік до Пенсійного фонду України, бо не мають можливості", - повідомив чиновник.

За даними міністерства соціальної політики України, у 2014 році на території Донбасу, яку нині не контролює український уряд, проживало і отримувало пенсійні виплати 1 мільйон 200 тисяч пенсіонерів. За чотири роки їхня кількість значно зменшилася. "Зараз отримують пенсії постійно 500-600 тисяч людей. Люди постійно мігрують", - відзначає заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Це саме ті люди, які, відповідно до вимог українського уряду, повинні були виїхати на підконтрольну територію, отримати довідку, що вони є внутрішньо-переміщеними особами (ВПО), та пройшли складну процедуру верифікації особи в Пенсійному фонді, за списками прикордонної служби, у Ощадбанку, де видається пенсія. З 2016 року, коли Кабінет міністрів України затвердив цей порядок, це - головна умова отримання пенсій людьми з окупованого Донбасу.

Невиплата пенсії - це дискримінація

Голова Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер вважає, що такий порядок виплати пенсій є дискримінаційним. "В результаті цього пенсії стали недоступними для тих, хто живе за лінією розмежування. Пенсійний фонд продовжує скорочувати виплати через процес верифікації, таким чином обмежуючи права громадян", - наголошує представниця ООН.

При цьому вона нагадала, що у вересні Верховний Суд вирішив, що всі громадяни України мають право на пенсію, незалежно від процедури верифікації. За її словами, ООН також закликає уряд України забезпечити пенсійними виплатами всіх українців, незалежно від їхнього місця реєстрації та фактичного проживання. "Усі, хто постраждав від конфлікту на Донбасі, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває - всі вони українці, ті, кому український уряд має забезпечити рівень життя згідно з міжнародними стандартами", - зазначила Фрейзер під час міжнародної конференції "Виплата пенсій ВПО в Україні: як реалізувати конституційне право на пенсію" у Києві 15 листопада. На конференції йшлося про те, що Європейська соціальна хартія визначає - кожна особа похилого віку має право на соціальний захист. Більше того - пенсія є власністю людини.

В ООН попереджають, що, не дотримуючись цих принципів, Україна назавжди ризикує втратити зв'язок з полишеними людьми на окупованих територіях. "Пенсія - це обіцянка, якщо ти наполегливо працюєш, робиш внески, граєш за правилами, то у тебе буде забезпечення у похилому віці. А якщо люди були законослухняними, як більшість пенсіонерів в Україні, і втрачають цю пенсію, то це для них здається несправедливим, вони почуваються людьми другого сорту… Але якщо цю фрустрацію однієї особи помножити на мільйони?", - констатує заступниця представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Ноель Калхун.

Натомість в українському уряді наголошують, що не мають можливості платити пенсії особам, які проживають на окупованій території. А за останні роки в уряді не виступили з жодною ініціативою для того, щоб змінити ситуацію.

Неоднозначний підхід

В Кабміні визнають неефективність системи верифікації та прив'язки пенсій до наявності у людини довідки ВПО. Георгій Тука вказує, що зараз на непідконтрольних Києву територіях "процвітає" бізнес із допомоги пенсіонерам отримання довідки ВПО та пенсії без виїзду за лінію розмежування. "Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб. Це нам не дає спрогнозувати подальші дії уряду. За оцінками керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих ВПО порівняно з реальною кількістю відрізняється приблизно на 30-40 відсотків", - каже Тука. Він переконаний, що необхідно на підконтрольній уряду території забезпечити доступ людей до своєї пенсії без довідок і спеціальних статусів.

У Пенсійному фонді України іншої думки, там вважають, що потрібно спростити процедуру перевірок і обліку внутрішньо-переміщених осіб, але повністю відмовлятись від верифікації переселенців, які мають право отримувати пенсію, не можна. "Контроль за виплатами потрібен. Допоки не було процедури верифікації, ми поновлювали виплату пенсії за особистим зверненням людини. І навіть у цій ситуації звертались люди, які говорили, що, скориставшись їхніми документами, від їхнього імені пенсію отримали сторонні люди, і нам пред'являли претензії", - пояснює заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

У Верховній Раді ще влітку минулого року був зареєстрований законопроект, який пропонує спростити процедуру доведення права на виплату пенсій, а також передбачає розробку основ особливого режиму отримання пенсій для пенсіонерів, які залишились жити на територіях, на яких українські органи державної влади тимчасово не виконують своїх повноважень. Законопроект пройшов розгляд у профільному комітеті, але до розгляду його у сесійній залі справа поки так і не дійшла.