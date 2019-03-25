В ООН вимагають репатріації родин іноземних бойовиків "Ісламської держави"

Тисячі членів родин колишніх іноземних бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) мають бути репатрійовані з Іраку та Сирії до своїх країн. Про це у понеділок, 24 червня, під час відкриття в Женеві 41-ї сесії Ради ООН з прав людини заявила верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.

"Держави мають зобов'язання перед своїми громадянами. (...) Члени родин іноземців повинні бути повернуті на батьківщину, якщо через злочини стосовно них не буде розпочато судовий процес за міжнародними стандартами", - наголосила Бачелет, цитує агенція dpa. За її словами, щодо утримуваних у Сирії та Іраку близько 55 тисяч колишніх бойовиків ІД, у тому числі й іноземців, а також членів їхніх родин потрібно провести справедливий судовий процес або ж звільнити їх.

Бачелет повідомила, що тисячі з цих людей з понад 50 країн світу живуть зараз у дуже поганих умовах у сирійському таборі "Аль-Холь". Серед них - багато дітей, права яких серйозно порушуються і які потребують психологічного захисту. Влада Сирії закликала інші країни забрати своїх громадян, причетних до "Ісламської держави".

За оцінками німецького уряду та Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, десятки колишніх бойовиків ІД мають громадянство Німеччини. Також очікується прибуття до ФРН понад ста дітей бойовиків.

Сесія Ради ООН з прав людини триватиме до 17 липня. На ній планується обговорити серед іншого ситуацію у Венесуелі, Судані, на Філіппінах, в Демократичній Республіці Конго та інших країнах. Один день буде присвячений правам жінок. На 26 червня запланована доповідь щодо розслідування ООН стосовно причетності саудівського кронпринца до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.