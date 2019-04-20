 В ООН вимагають від Мадуро звільнити ув′язнених венесуельських опозиціонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

В ООН вимагають від Мадуро звільнити ув'язнених венесуельських опозиціонерів

Із закликом до влади ООН звільнити всіх політв'язнів звернулася верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. У рамках свого візиту до Венесуели вона зустрілася в Каракасі з Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо.

Мішель Бачелет

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет під час візиту до Венесуели

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала владу Венесуели звільнити всіх опозиціонерів, котрі перебувають за ґратами. Про це Бачелет сказала в п'ятницю, 21 червня, в Каракасі наприкінці свого триденного візиту до Венесуели. "Я закликаю владу звільнити всіх, хто перебуває у в'язниці або втратив свободу через те, що в мирний спосіб скористалися своїми громадянськими правами", - сказала Бачелет, цитує агенція новин AFP.

Так само вона розповіла журналістам про те, що домовилася з урядом країни про призначення двох уповноважених за дотриманням прав людини, які спостерігатимуть за розвитком ситуації в Венесуелі і консультуватимуть уряд у Каракасі. Бачелет назвала ситуацію з правами людини в Венесуелі "серйозною".

Зустрічі з Мадуро та Гуайдо

Під час свого триденного візиту Бачелет, що раніше була президенткою Чилі, зустрілася з главою Венесуели Ніколасом Мадуро та тимчасовим президентом країни Хуаном Гуайдо, якого визнали США та багато країн-членів ЄС.

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Глава Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори до Національної асамблеї, яка контролюється опозицією країни. Дату виборів він не назвав. (21.05.2019)

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і Ніколаса Мадуро не досягли згоди на переговорах в Осло. Водночас у МЗС Норвегії вважають, що сторони готові працювати для розв'язання конфлікту. (30.05.2019)

Після відкриття кордону з Колумбією на прикордонних переходах утворились величезні черги. Венесуельці кинулись у сусідню країну для придбання найнеобхіднішого в магазинах. (09.06.2019)

Згодом Мадуро та Гуайдо повідомили про результати своїх перемовин з верховною комісаркою ООН з прав людини, написавши про це в мікроблогах у соціальній мережі Twitter. Гуайдо, зокрема, запевнив, що Бачелет пообіцяла домогтися звільнення владою "політичних в'язнів".

За даними неурядової організації Foro Penal, в Венесуелі налічується близько 700 осіб, котрі через "політичні причини" опинилися за ґратами. Натомість соціалістичний уряд цієї південноамериканської країни заперечує застосування терміну "політичні в'язні" до цих осіб, нагадує AFP. Під час свого триденного візиту Бачелет мала намір на місці ознайомитися з ситуацією в Венесуелі, в тому числі й щодо дотримання прав людини.

Як повідомлялося, від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало країн Латинської Америки - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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