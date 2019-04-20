В ООН вимагають від Мадуро звільнити ув'язнених венесуельських опозиціонерів

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала владу Венесуели звільнити всіх опозиціонерів, котрі перебувають за ґратами. Про це Бачелет сказала в п'ятницю, 21 червня, в Каракасі наприкінці свого триденного візиту до Венесуели. "Я закликаю владу звільнити всіх, хто перебуває у в'язниці або втратив свободу через те, що в мирний спосіб скористалися своїми громадянськими правами", - сказала Бачелет, цитує агенція новин AFP.

Так само вона розповіла журналістам про те, що домовилася з урядом країни про призначення двох уповноважених за дотриманням прав людини, які спостерігатимуть за розвитком ситуації в Венесуелі і консультуватимуть уряд у Каракасі. Бачелет назвала ситуацію з правами людини в Венесуелі "серйозною".

Зустрічі з Мадуро та Гуайдо

Під час свого триденного візиту Бачелет, що раніше була президенткою Чилі, зустрілася з главою Венесуели Ніколасом Мадуро та тимчасовим президентом країни Хуаном Гуайдо, якого визнали США та багато країн-членів ЄС.

Згодом Мадуро та Гуайдо повідомили про результати своїх перемовин з верховною комісаркою ООН з прав людини, написавши про це в мікроблогах у соціальній мережі Twitter. Гуайдо, зокрема, запевнив, що Бачелет пообіцяла домогтися звільнення владою "політичних в'язнів".

За даними неурядової організації Foro Penal, в Венесуелі налічується близько 700 осіб, котрі через "політичні причини" опинилися за ґратами. Натомість соціалістичний уряд цієї південноамериканської країни заперечує застосування терміну "політичні в'язні" до цих осіб, нагадує AFP. Під час свого триденного візиту Бачелет мала намір на місці ознайомитися з ситуацією в Венесуелі, в тому числі й щодо дотримання прав людини.

Як повідомлялося, від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало країн Латинської Америки - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.