 В ОБСЄ назвали вибори президента України змагальними та вільними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В ОБСЄ назвали вибори президента України змагальними та вільними

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі вважають президентські вибори в Україні змагальними та такими, що були проведені з повагою до фундаментальних свобод.

У другому турі виборів президента міжнародні спостерігачі зафіксували менше порушень

У другому турі виборів президента міжнародні спостерігачі зафіксували менше порушень

Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вважає вибори президента України змагальними і проведеними з повагою до фундаментальних свобод. Про це у понеділок, 22 квітня, на прес-конференції в Києві повідомив президент Парламентської асамблеї ОБСЄ, спецкоординатор місії спостерігачів ОБСЄ  Георгій Церетелі.

"Упорядкована передача влади має забезпечити зміцнення демократичних інститутів та їхньої підзвітності", - сказав Церетелі, цитує агентство "Українські новини". Він також вказав на поліпшення при підрахунку голосів та підбитті підсумків порівняно з першим туром.

Спостерігачі Міжнародної місії зі спостереження за виборами (International Election Observation Mission - IEOM) зафіксували лише кілька серйозних порушень. Згідно з оприлюдненим у понеділок звітом на сайті ОБСЄ, день виборів минув мирно, процедури роботи виборчих комісій переважно були дотримані і лише декілька виборчих дільниць відкрилися з невеликими затримками або завчасно.

DW.COM

До порушень, згаданих у звіті, належать зокрема наступні: серія схожих або однакових підписів у списках виборців, групове голосування, а також окремі випадки голосування за дорученням. Спостерігачі місії відзначали випадки порушень таємниці голосування, зокрема, виборці показували свої бюлетені з позначкою присутнім та фотографували свої бюлетені. В Івано-Франківській області спостерігачі місії зафіксували випадок скупки голосів на користь кандидата Володимира Зеленського.

Також Церетелі звернув увагу на продовження використання адміністративного ресурсу під час другого туру виборів та той факт, що "приватні телеканали незбалансовано і упереджено висвітлювали інформацію про діяльність кандидатів".

Загалом позитивно вибори, що минули, охарактерзивала низка спостережних організації. Так у Національному демократичному інституті США зазначили, що обидва тури відбувалися в умовах вільної конкуренції і, незважаючи на втручання Росії, вдалося забезпечити виборчий процес відповідно до міжнародних стандартів.

"Демократичними" та такими, що відображають волю українського народу, назвали вибори і в міжнародній неурядовій організації CANADEM. "Не було жодних серйозних інцидентів і випадків насильства. Місія Канади хоче привітати Центральну виборчу комісію, а також територіальні виборчі комісії з добре організованою процедурою виборів, які продемонстрували, що Україна після цих виборів зможе стати ще сильнішою", - заявив глава місії Ллойд Аксуорті на прес-конференції 22 квітня, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

У громадянській мережі ОПОРА також зафіксували меншу кількість порушень у порівнянні з першим туром та зазначили, що другий тур відбувся "безконфліктно" та з дотриманням норм законодавства.

Дивитись відео 03:51

ЗеПрезидент: чому Україна проголосувала за коміка Зеленського (22.04.2019)

Аудіо й відео до теми

ЗеПрезидент: чому Україна проголосувала за коміка Зеленського (22.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl

Вибори в Україні: явка на 11 годину - понад 18 відсотків 21.04.2019

Станом на 11:00 явка становила понад 18 відсотків, підрахували в ЦВК. Цей показник дещо вищий, порівняно з даними за перший тур на цю ж годину.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl | Wolodymyr Selenskyj

Зеленський і Порошенко проголосували на виборах 21.04.2019

Обидва кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко прибули на дільниці разом з родинами.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl

Розпочався другий тур виборів президента України 21.04.2019

Українці почали обирати наступного президента. Право голосу мають понад 30,3 мільйона громадян. За перебігом голосування стежитимуть 2,7 тисячі спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Реклама

Докладно

Коментар: Випробування України Зеленським

Випробування України Зеленським

Від дій Зеленського залежатиме не тільки його політична доля, але й майбутнє країни, вважає Сергій Руденко.  

Карлос Гон

Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення

Карлос Гон переказував кошти автоконцерну Nissan компанії-автодилеру, що зареєстрована в Омані, кажуть прокурори.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  