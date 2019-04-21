В ОБСЄ назвали вибори президента України змагальними та вільними

Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вважає вибори президента України змагальними і проведеними з повагою до фундаментальних свобод. Про це у понеділок, 22 квітня, на прес-конференції в Києві повідомив президент Парламентської асамблеї ОБСЄ, спецкоординатор місії спостерігачів ОБСЄ Георгій Церетелі.

"Упорядкована передача влади має забезпечити зміцнення демократичних інститутів та їхньої підзвітності", - сказав Церетелі, цитує агентство "Українські новини". Він також вказав на поліпшення при підрахунку голосів та підбитті підсумків порівняно з першим туром.

Спостерігачі Міжнародної місії зі спостереження за виборами (International Election Observation Mission - IEOM) зафіксували лише кілька серйозних порушень. Згідно з оприлюдненим у понеділок звітом на сайті ОБСЄ, день виборів минув мирно, процедури роботи виборчих комісій переважно були дотримані і лише декілька виборчих дільниць відкрилися з невеликими затримками або завчасно.

До порушень, згаданих у звіті, належать зокрема наступні: серія схожих або однакових підписів у списках виборців, групове голосування, а також окремі випадки голосування за дорученням. Спостерігачі місії відзначали випадки порушень таємниці голосування, зокрема, виборці показували свої бюлетені з позначкою присутнім та фотографували свої бюлетені. В Івано-Франківській області спостерігачі місії зафіксували випадок скупки голосів на користь кандидата Володимира Зеленського.

Також Церетелі звернув увагу на продовження використання адміністративного ресурсу під час другого туру виборів та той факт, що "приватні телеканали незбалансовано і упереджено висвітлювали інформацію про діяльність кандидатів".

Загалом позитивно вибори, що минули, охарактерзивала низка спостережних організації. Так у Національному демократичному інституті США зазначили, що обидва тури відбувалися в умовах вільної конкуренції і, незважаючи на втручання Росії, вдалося забезпечити виборчий процес відповідно до міжнародних стандартів.

"Демократичними" та такими, що відображають волю українського народу, назвали вибори і в міжнародній неурядовій організації CANADEM. "Не було жодних серйозних інцидентів і випадків насильства. Місія Канади хоче привітати Центральну виборчу комісію, а також територіальні виборчі комісії з добре організованою процедурою виборів, які продемонстрували, що Україна після цих виборів зможе стати ще сильнішою", - заявив глава місії Ллойд Аксуорті на прес-конференції 22 квітня, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

У громадянській мережі ОПОРА також зафіксували меншу кількість порушень у порівнянні з першим туром та зазначили, що другий тур відбувся "безконфліктно" та з дотриманням норм законодавства.