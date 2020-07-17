В ОБСЄ закликають Баку і Єреван готуватися до переговорів

Мінська група ОБСЄ вітає стабілізацію ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану з 16 липня. Співголови групи Ігор Попов (Росія), Стефан Вісконті (Франція), Ендрю Шофер (США) і особистий представник чинного голови ОБСЄ Анджей Каспшик в п'ятницю, 24 липня, закликали обидві країни підготуватися до серйозних переговорів для пошуку вирішення проблеми Нагірного Карабаху.

"Співголови закликають сторони скористатися нинішнім скороченням активних бойових дій, щоб підготуватися до серйозних предметних переговорів з метою пошуку всеосяжного вирішення конфлікту. Співголови в черговий раз наголошують, що в цей скрутний час вкрай важливо утримуватися від провокаційних заяв і дій", - йдеться в заяві Мінської групи ОБСЄ.

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ОБСЄ закликає утримуватися від критики Мінської групи

У документі наголошується, що нещодавні заяви, які критикують спільні зусилля держав - співголів Мінської групи ОБСЄ і закликають в односторонньому порядку створити нові умови або змінити формат процесу врегулювання, не сприяють відновленню конструктивного діалогу.

Співголови закликали сторони продемонструвати політичну волю щодо досягнення стабільного мирного врегулювання шляхом утримання від позицій максималізму, провокаційних заяв і дій і дотримання режиму припинення вогню.

Мінська група ОБСЄ також підтвердила, що принципи і елементи, викладені в заяві співголів від 9 березня 2019 року (зі схваленням прихильності лідерів Вірменії і Азербайджану щодо зустрічі під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ), продовжують складати основу їхніх посередницьких зусиль.

"Співголови готові зустрітися з лідерами або їхніми представниками в будь-який час. Співголови також підкреслюють, що спостерігачі ОБСЄ повинні повернутися в регіон якомога швидше", - наголосили у Мінській групі ОБСЄ.

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Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану залишається напруженою

Бойові зіткнення на вірмено-азербайджанському кордоні почалися 12 липня і тривали чотири дні. В останні дні ситуація дещо стабілізувалася, але залишається напруженою.

Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабахською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку був встановлений в травні 1994 року. Переговорний процес продовжується за посередництва Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.