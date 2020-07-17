В ОБСЄ закликають Баку і Єреван готуватися до переговорів

Мінська група ОБСЄ вітає стабілізацію ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану з 16 липня. Співголови групи Ігор Попов (Росія), Стефан Вісконті (Франція), Ендрю Шофер (США) і особистий представник чинного голови ОБСЄ Анджей Каспшик в п'ятницю, 24 липня, закликали обидві країни підготуватися до серйозних переговорів для пошуку вирішення проблеми Нагірного Карабаху.
"Співголови закликають сторони скористатися нинішнім скороченням активних бойових дій, щоб підготуватися до серйозних предметних переговорів з метою пошуку всеосяжного вирішення конфлікту. Співголови в черговий раз наголошують, що в цей скрутний час вкрай важливо утримуватися від провокаційних заяв і дій", - йдеться в заяві Мінської групи ОБСЄ.
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ОБСЄ закликає утримуватися від критики Мінської групи
У документі наголошується, що нещодавні заяви, які критикують спільні зусилля держав - співголів Мінської групи ОБСЄ і закликають в односторонньому порядку створити нові умови або змінити формат процесу врегулювання, не сприяють відновленню конструктивного діалогу.
Співголови закликали сторони продемонструвати політичну волю щодо досягнення стабільного мирного врегулювання шляхом утримання від позицій максималізму, провокаційних заяв і дій і дотримання режиму припинення вогню.
Мінська група ОБСЄ також підтвердила, що принципи і елементи, викладені в заяві співголів від 9 березня 2019 року (зі схваленням прихильності лідерів Вірменії і Азербайджану щодо зустрічі під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ), продовжують складати основу їхніх посередницьких зусиль.
"Співголови готові зустрітися з лідерами або їхніми представниками в будь-який час. Співголови також підкреслюють, що спостерігачі ОБСЄ повинні повернутися в регіон якомога швидше", - наголосили у Мінській групі ОБСЄ.
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Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану залишається напруженою
Бойові зіткнення на вірмено-азербайджанському кордоні почалися 12 липня і тривали чотири дні. В останні дні ситуація дещо стабілізувалася, але залишається напруженою.
Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабахською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку був встановлений в травні 1994 року. Переговорний процес продовжується за посередництва Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова