 В Німеччині тестують додатки до смартфонів для боротьби з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

В Німеччині тестують додатки до смартфонів для боротьби з коронавірусом

Військові Бундесверу допомагають вченим протестувати додаток для відстежування соціальних контактів інфікованих коронавірусом. В уряді ФРН побоюються, що використання цих даних може стати втручанням у приватне життя.

Відстежувати соціальні контакти хворих на коронавірус пропонують за допомогою смартфонів

Відстежувати соціальні контакти хворих на коронавірус пропонують за допомогою смартфонів

Від початку квітня на базі Бундесверу проводиться тестування додатку до смартфона, який дозволятиме відстежувати рух приватних осіб. 50 військових з однієї з військових частин Берліна беруть участь у проєкті Інституту прикладних досліджень імені Фраунгофера, в рамках якого вони рухаються між заданими точками, а також перебувають у певних місцях певний час. Таким чином перевіряється і коригується додаток, запровадження якого в Німеччині зараз обговорюється в уряді.

Крім того, Інститут імені Роберта Коха, який провідно у ФРН займається вивченням інфекційних хвороб, проводить оцінку анонімізованих даних користувачів Deutsche Telekom для визначення траєкторій руху населення. Йдеться не про відстеження руху окремих людей, як-от інфікованих, а про перевірку загального впливу обмежень на пересування та соціальні контакти.

Німецькі вірусологи, які консультують уряд щодо коронавірусу, звертають увагу, що вивченню відповідної статистики поширення COVID-19 заважає той факт, що ідентифікація заражених та відстеження їхніх контактів відбуваються запізно. Адже тестування пацієнтів на коронавірус відбувається тоді, коли симптоми захворювання COVID-19 проявляються, але заразним він є до цього уже певний час.

Дослідники припускають, що кількість випадків зараження можна скоротити, наприклад, якщо 60 відсотків населення встановлять відповідні додатки, а також, якщо 60 відсотків населення дотримуватимуться карантинних заходів. У такому випадку одна хвора особа заражатиме статистично менше однієї людини. І підозри на зараження відразу можна буде відправляти на тестування, не чекаючи прояву симптомів.

Використання додатків буде добровільним

Статсміністерка з питань цифрової інфраструктури Доротея Бер (Dorothee Bär) запевнила, що використання таких додатків буде добровільним. На переконання прем'єр-міністра землі Саксонія Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer), використання відповідної цифрової системи для перевірки руху дозволить послабити обмежувальні заходи на той час, поки вчені шукатимуть вакцину від SARS-CoV-2 та ліки проти COVID-19.

Водночас міністерка юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) наголошує, що використання даних, отриманих через встановлення додатків на смартфони громадян, може бути втручанням в їхню приватну сферу. Тож при розробці відповідного програмного забезпечення необхідно забезпечити тимчасове використання таких даних і гарантувати їх знищення після закінчення відповідних заходів.

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