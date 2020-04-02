В Німеччині тестують додатки до смартфонів для боротьби з коронавірусом

Від початку квітня на базі Бундесверу проводиться тестування додатку до смартфона, який дозволятиме відстежувати рух приватних осіб. 50 військових з однієї з військових частин Берліна беруть участь у проєкті Інституту прикладних досліджень імені Фраунгофера, в рамках якого вони рухаються між заданими точками, а також перебувають у певних місцях певний час. Таким чином перевіряється і коригується додаток, запровадження якого в Німеччині зараз обговорюється в уряді.

Крім того, Інститут імені Роберта Коха, який провідно у ФРН займається вивченням інфекційних хвороб, проводить оцінку анонімізованих даних користувачів Deutsche Telekom для визначення траєкторій руху населення. Йдеться не про відстеження руху окремих людей, як-от інфікованих, а про перевірку загального впливу обмежень на пересування та соціальні контакти.

Німецькі вірусологи, які консультують уряд щодо коронавірусу, звертають увагу, що вивченню відповідної статистики поширення COVID-19 заважає той факт, що ідентифікація заражених та відстеження їхніх контактів відбуваються запізно. Адже тестування пацієнтів на коронавірус відбувається тоді, коли симптоми захворювання COVID-19 проявляються, але заразним він є до цього уже певний час.

Дослідники припускають, що кількість випадків зараження можна скоротити, наприклад, якщо 60 відсотків населення встановлять відповідні додатки, а також, якщо 60 відсотків населення дотримуватимуться карантинних заходів. У такому випадку одна хвора особа заражатиме статистично менше однієї людини. І підозри на зараження відразу можна буде відправляти на тестування, не чекаючи прояву симптомів.

Використання додатків буде добровільним

Статсміністерка з питань цифрової інфраструктури Доротея Бер (Dorothee Bär) запевнила, що використання таких додатків буде добровільним. На переконання прем'єр-міністра землі Саксонія Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer), використання відповідної цифрової системи для перевірки руху дозволить послабити обмежувальні заходи на той час, поки вчені шукатимуть вакцину від SARS-CoV-2 та ліки проти COVID-19.

Водночас міністерка юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) наголошує, що використання даних, отриманих через встановлення додатків на смартфони громадян, може бути втручанням в їхню приватну сферу. Тож при розробці відповідного програмного забезпечення необхідно забезпечити тимчасове використання таких даних і гарантувати їх знищення після закінчення відповідних заходів.