В Мінську домовилися про нове перемир'я для Донбасу

Учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі під час засідання у середу, 17 липня, домовилися про режим припинення вогню з опівночі 21 липня на час збору врожаю. Про це повідомила Дарина Оліфер, речниця представника України в ТКГ, експрезидента Леоніда Кучми на своїй сторінці в Facebook.

Учасники засідання висловили прихильність до "мінських домовленостей" і взяли на себе зобов'язання забезпечити повний і безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України.

Також сторони домовилися про подальше розведення сил в районі Станиці Луганської. "Домовлено, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд, який розпочнеться зі знесення споруди незаконних збройних формувань ОРЛО на мосту, а також відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазіугруповань", - пояснила Оліфер. Вона додала, що українська сторона обіцяє в найкоротші терміни забезпечити свою частину ремонту мосту через річку в місці розведення сил.

Крім того, учасники з боку бойовиків підтвердили місцезнаходження 69 українських затриманих громадян, яких Україна прагне звільнити. З іншого боку, за словами Оліфер, в українських пенітенціарних установах перебувають 208 людей, "яких просить звільнити протилежна сторона".

Зазначається також, що в соціально-економічній підгрупі ТКГ працюють над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання.

Нагадаємо, 2 липня під час попередньої зустрічі ТКГ у Мінську сторони не змогли домовитися про запровадження "хлібного перемир'я" та звільнення утримуваних осіб. В українській делегації у ТКГ повідомили, що на заваді цих домовленостей стала позиція Росії. Між тим, попри перемир'я, про які сторони домовляються час від часу, на Донбасі продовжуються обстріли та гинуть люди.