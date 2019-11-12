 В Молдові призначили новий уряд на чолі з Іоном Кіку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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Новини

В Молдові призначили новий уряд на чолі з Іоном Кіку

За два дні після висловлення недовіри уряду Майї Санду молодовський парламент затвердив новий кабінет міністрів країни. Його очолив Іон Кіку.

Парламент Молодови висловив довіру новому уряду країни

Парламент Молодови висловив довіру новому уряду країни

Парламент Молдови у четвер, 14 листопада, затвердив новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Іоном Кіку. "За" висловлення довіри новому кабінету міністрів проголосувало 62 депутати - 34 від пропрезидентської Партії соціалістів і 27 - від опозиційної Демократичної партії, а також один незалежний депутат.

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У Кишиневі відбулося перше після політичної кризи засідання нового уряду Молдови. Нова прем'єр-міністерка Мая Санду подякувала за підтримку в процесі зміни влади. (15.06.2019)

Більшістю голосів законодавці Молдови проголосували за висловлення недовіри уряду Майї Санду. Раніше в урядовій коаліції не змогли домовитися щодо процедури призначення генпрокурора. (12.11.2019)

Президент Молдови Ігор Додон підписав указ про призначення нового уряду республіки. Церемонія приведення до присяги його членів відбудеться пізніше в четвер. Шість з 11 членів нового уряду в даний час є радниками президента Ігоря Додона.

Під час обговорення питання про затвердження нового уряду зал засідань парламенту покинула фракція правого блоку ACUM. Лідер фракції Ігор Гросу пояснив це тим, що депутати правого блоку не згодні з формуванням уряду Партії соціалістів разом з Демократичною партією. "Ці дії соціалістів свідчать про те, що в Молдові боротьба з олігархами закінчилася. Олігарх Володимир Плахотнюк може спокійно повертатися з Майямі, оскільки його партія знову прийшла до влади разом з соціалістами", - заявив Гросу.

Новий уряд був сформований лише за два дні після того, як у відставку було відправлено уряд Майї Санду. Союзники по коаліції не змогли порозумітися щодо нових правил призначення керівництва генпрокуратури, що призвело до розпаду урядової коаліції.



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