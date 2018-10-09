В Ер-Ріяді розповіли ЗМІ нову версію вбивства Хашоггі

На тлі міжнародного скепсису щодо офіційної заяви Саудівської Аравії стосовно загибелі журналіста Джамаля Хашоггі представник Ер-Ріяда розповів нові подробиці інциденту в саудівському консульстві в Стамбулі. Почасти вони суперечать попередній розповіді арабської монархії. Дані наводить в неділю, 21 жовтня, агенція Reuters з посиланням на анонімне джерело.

Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що журналіст зник у консульстві. Повідомлення ЗМІ про вбивство Хашоггі там називали "безпідставними". У ніч на суботу, 20 жовтня, Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий - у "кулачній бійці". Співрозмовник агентства пояснив постійну зміну історії "неправдивими внутрішніми звітами".

За новою інформацією, Ер-Ріяд хотів переконати Хашоггі, який емігрував до США рік тому через побоювання репресій, повернутися до королівства. Для цього розвідувальне управління Саудівської Аравії зібрало команду з 15 агентів з широкими повноваженнями.

За даними джерела Reuters, від початку переговорів з Хашоггі команда перейшла межу наказів та вдалася до насильства. Журналісту пригрозили, що "накачають" його ліками та викрадуть. Коли журналіст почав кричати, його взяли у задушливий захват. "Вони хотіли припинити крики, проте він помер. Вбивати його не збиралися", - додав співрозмовник агенції та припустив, що роль зіграв зокрема немолодий вік Хашоггі.

Тіло ж загорнули в килим та віддали "місцевому підряднику", щоб той позбувся останків вбитого. Один з агентів перевдягся в одяг Хашоггі, аби зімітувати, що той залишив консульство.

Обурення у світі

Тим часом політики та правозахисники по всьому світу вимагають розслідувати загибель журналіста Джемаля Хашоггі, який, як визнала Саудівська Аравія, був вбитий у її консульстві у Стамбулі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що розслідування має бути "швидким, ретельним та прозорим". Президент США Дональд Трамп своєю чергою в ніч на неділю заявив, що має дізнатися більше про інцидент та співпрацюватиме з Конгресом щодо відповіді Вашингтона, зазначає агентство AP.

У Євросоюзі заявили про стурбованість обставинами смерті Хашоггі. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні закликала Ер-Ріяд провести детальне та прозоре розслідування, а також гарантувати "повну відповідальність причетних" до вбивства.