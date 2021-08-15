В Афганістані створено Координаційну раду для мирної передачі влади талібам

В Афганістані створено Координаційну раду у складі голови Вищої ради національного примирення Абдулли Абдулли, експрезидента країни Хаміда Карзая і лідера Ісламської партії Гульбеддіна Хекматіара. Про це в неділю, 15 серпня, повідомив в Twitter сам Карзай.

За його словами, цей крок спрямований на "запобігання хаосу і зменшення страждань людей", а також "на краще управління справами", пов'язаними з мирною передачею влади.

Тим часом представник "Талібану" Альханафі Вардак написав в Twitter, що рух не обговорює створення тимчасового перехідного уряду в Афганістані. "Чутки про тимчасовий і перехідний уряд не відповідають дійсності", - підкреслив він. Два представники бойовиків також повідомили агентству Reuters, що вони очікують повної передачі влади талібам.

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Увечері в неділю тимчасового повіреного у справах США в Афганістані - Росса Вілсона, за даними телекомпанії CBS News, доставили з дипмісії в міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая. Водночас в диппредставництві заявили, що "ситуація в аеропорту стрімко погіршується". "Надходили повідомлення про те, що в районі аеропорту стріляли, і ми закликаємо громадян США сховатися в безпечному місці", - йшлося в заяві дипмісії.

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Раніше голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла повідомив, що президент Ашраф Гані залишив країну. За даними ЗМІ, він перебуває в Таджикистані.

Раніше цього дня стало відомо, що радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула та почав наступ на столицю. Згодом повідомлялося, що керівництво талібів наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто. Повідомлялося, що бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися на околицях Кабула. Пізніше цього ж дня ЗМІ повідомили, що командування руху "Талібан" розпорядилося, щоб його сили увійшли в Кабул для "перешкоджання мародерству", оскільки правоохоронці в місті залишили свої пости.