 В Аризоні попрощалися з сенатором Джоном Маккейном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

В Аризоні попрощалися з сенатором Джоном Маккейном

Тисячі людей прийшли попрощатися із сенатором Джоном Маккейном у Феніксі в Аризоні. Його поховають 2 вересня. Колишній віце-президент США Джо Байден назвав Маккейна "велетнем серед усіх нас".

В Аризоні пройшла церемонія прощання з Джоном Маккейном

З ветераном війни у В'єтнамі Джоном Маккейном в Аризоні прощалися з військовими почестями

В Аризоні пройшла церемонія прощання з сенатором США Джоном Маккейном, який 35 років представляв цей штат у Конгресі. До Капітолія у місті Фінікс прийшли близько 15 тисяч людей, багато з яких чекали на 38-градусній спеці на свою чергу попрощатися з ним.

На церемонії прощання у четвер, 31 серпня, у церкві присутніми були близько 3,5 тисяч людей, передає інформагенція AP. Колишній віце-президент США Джо Байден у своїй промові описав Маккейна як американського "велетня серед усіх нас", чия віра в країну допомогла надихнути людей, а також здобути їм впевненість і оптимізм. "Мені звати Джо Байден, я демократ, і я люблю Джона Маккейна", - сказав він, цитує AFP. Як відомо, Байден був віце-президентом за часів Барака Обами, якому Маккейн програв на президентських виборах 2008 року.

Екс-віце-президент США Джо Байден не стримав сліз, говорячи про Джона Маккейна

Екс-віце-президент США Джо Байден не стримав сліз, говорячи про Джона Маккейна

Байден також наголосив, що сенатор Маккейн "не міг терпіти зловживання владою, де б він його не побачив, у будь-якій формі, в будь-якій країні". Вшанувати Маккейна також прийшли понад два десятки сенаторів як від Республіканської, так і від Демократичної партій.

Люди вийшли на вулиці, щоб вшанувати сенатора Джона Маккейна

Люди вийшли на вулиці, щоб вшанувати сенатора Джона Маккейна

Після цього сотні людей супроводжували труну з тілом Маккейна, який перевезли до аеропорту. Звідки військовим літаком труну в супроводі сім'ї доправили до Вашингтона. 31 серпня та 1 вересня відбудеться церемонія прощання з ним у столиці США. Маккейнапоховають 2 вересня в Аннаполісі у штаті Меріленд.

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Помер Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (26.08.2018)  

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