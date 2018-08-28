В Аризоні попрощалися з сенатором Джоном Маккейном

В Аризоні пройшла церемонія прощання з сенатором США Джоном Маккейном, який 35 років представляв цей штат у Конгресі. До Капітолія у місті Фінікс прийшли близько 15 тисяч людей, багато з яких чекали на 38-градусній спеці на свою чергу попрощатися з ним.

На церемонії прощання у четвер, 31 серпня, у церкві присутніми були близько 3,5 тисяч людей, передає інформагенція AP. Колишній віце-президент США Джо Байден у своїй промові описав Маккейна як американського "велетня серед усіх нас", чия віра в країну допомогла надихнути людей, а також здобути їм впевненість і оптимізм. "Мені звати Джо Байден, я демократ, і я люблю Джона Маккейна", - сказав він, цитує AFP. Як відомо, Байден був віце-президентом за часів Барака Обами, якому Маккейн програв на президентських виборах 2008 року.

Екс-віце-президент США Джо Байден не стримав сліз, говорячи про Джона Маккейна

Байден також наголосив, що сенатор Маккейн "не міг терпіти зловживання владою, де б він його не побачив, у будь-якій формі, в будь-якій країні". Вшанувати Маккейна також прийшли понад два десятки сенаторів як від Республіканської, так і від Демократичної партій.

Люди вийшли на вулиці, щоб вшанувати сенатора Джона Маккейна

Після цього сотні людей супроводжували труну з тілом Маккейна, який перевезли до аеропорту. Звідки військовим літаком труну в супроводі сім'ї доправили до Вашингтона. 31 серпня та 1 вересня відбудеться церемонія прощання з ним у столиці США. Маккейнапоховають 2 вересня в Аннаполісі у штаті Меріленд.