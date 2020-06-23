В Англії 4 липня послаблять карантинні обмеження

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок, 23 червня, оголосив про подальше послаблення з 4 липня карантинних обмежень в Англії. Цей крок має на меті відновити діяльність туристичної галузі та закладів культури.

Зокрема, знову мають запрацювати паби та ресторани, готелі, кемпінги, кінотеатри, музеї та галереї. Також буде дозволено проводити зустрічі в приміщеннях представникам двох різних домогосподарств - уперше з березня.

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"Сьогодні ми можемо сказати, що наша довга загальнонаціональна сплячка починає наближатися до завершення", - заявив Джонсон, виступаючи перед парламентом. "Після найжорсткіших у мирний період історії обмежень ми тепер можемо полегшити людям життя, щоб вони більше бачилися з друзями та родичами, а також допомогти бізнесу знову стати на ноги та повернути людей до роботи", - зазначив він.

Прем'єр-міністр, однак, попередив, що за потреби карантинні обмеження буде відновлено. Великобританія сильно постраждала від пандемії COVID-19, від захворювання померло понад 53 тисячі осіб. Уряд країни сподівається, що послаблення карантину допоможе економіці відновитися.