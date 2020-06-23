 В Англії 4 липня послаблять карантинні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Англії 4 липня послаблять карантинні обмеження

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про послаблення з 4 липня карантинних обмежень в Англії, де мають відкритися ресторани, готелі, кінотеатри, музеї та галереї.

З 4 липня в Англії відновлять роботу паби

З 4 липня в Англії відновлять роботу паби

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок, 23 червня, оголосив про подальше послаблення з 4 липня карантинних обмежень в Англії. Цей крок має на меті відновити діяльність туристичної галузі та закладів культури.

Зокрема, знову мають запрацювати паби та ресторани, готелі, кемпінги, кінотеатри, музеї та галереї. Також буде дозволено проводити зустрічі в приміщеннях представникам двох різних домогосподарств - уперше з березня.

Читайте також: Південна Корея заявила про другу хвилю COVID-19

"Сьогодні ми можемо сказати, що наша довга загальнонаціональна сплячка починає наближатися до завершення", - заявив Джонсон, виступаючи перед парламентом. "Після найжорсткіших у мирний період історії обмежень ми тепер можемо полегшити людям життя, щоб вони більше бачилися з друзями та родичами, а також допомогти бізнесу знову стати на ноги та повернути людей до роботи", - зазначив він.

Прем'єр-міністр, однак, попередив, що за потреби карантинні обмеження буде відновлено. Великобританія сильно постраждала від пандемії COVID-19, від захворювання померло понад 53 тисячі осіб. Уряд країни сподівається, що послаблення карантину допоможе економіці відновитися.

Дивитись відео 02:06

Чому Ісландія живе як до коронавірусу (23.06.2020)

DW.COM

У Німеччині в одному з округів знову запровадили жорсткий карантин

Уряд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія поновив дію жорстких карантинних обмежень в окрузі Гютерсло, де нещодавно зафіксували спалах коронавірусу. (23.06.2020)  

Усе про пандемію COVID-19 (досьє)

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW. (22.06.2020)  

У Болгарії знову запроваджують масковий режим

Через зростання кількості хворих на COVID-19 болгарська влада відновлює в країні масковий режим, а також планує посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. (22.06.2020)  

Також за темою

Bulgarien COVID-19, Infektionen

У Болгарії знову запроваджують масковий режим 22.06.2020

Через зростання кількості хворих на COVID-19 болгарська влада відновлює в країні масковий режим, а також планує посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Pictureteaser Autorenkolumne ukrainisch Wolodymyr Rafeenko

Володимир Рафєєнко: Дивний і страшний 2020 рік 12.06.2020

"Все, що встиг змінити і зламати цей карантин, так і лежить в уламках. Що з цим всім робити, ніхто нам не скаже", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.

Ukraine | Coronavirus | Lockdown | Quarantäne | Kiew

МОЗ України готується до посилення карантину - Степанов 11.06.2020

Через істотне погіршення епідемічної ситуації в Україні міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину. А іноземцям для в'їзду в Україну потрібно буде мати страховий поліс, попередив Максим Степанов.

Реклама

Докладно

Путін використовує тему Другої світової війни для досягнення політичних цілей

Німецький історик: Володимир Путін - ревізіоніст

Історик Карл Шлеґель у розмові з DW про статтю Володимира Путіна про Другу світову війну.  

На дорожнє будівництво цього року обіцяють виділити понад 100 мільярдів гривень

"Президент доріг": що заважає Зеленському зробити дороги

Володимир Зеленський хоче стати президентом, який побудує дороги в Україні. Що заважало і досі заважає це зробити?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  