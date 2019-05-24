В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори - екзит-поли

Австрійські консерватори, за прогнозами, набирають найбільшу підтримку на цьогорічних виборах до Європарламенту, що відбулися в цій країні у неділю, 26 травня. Про це свідчать дані екзит-полів, оприлюднені о 18:00 (за київським часом - Ред.) після закриття останніх виборчих дільниць.

Згідно з оприлюдненими даними, консервативна Австрійська народна партія (АНП) здобуває 34,5 відсотка, що на 7,5 відсотка більше за результат 2014 року. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з 23,5 відсотка. Соціал-демократи погіршили свій результат 2014 року на 0,6 відсотка, повідомляють австрійські телеканали ORF1 і ATV і новинне агентство APA з посиланням на дані соціологічних служб SORA і ARGE Wahlen.

Праві популісти з Австрійської партії свободи (АПС) набирають, згідно з даними соцопитувань, 17,5 відсотка, що на 2,2 відсотка гірше за результати п'ятирічної давності. Зелені отримують за даними соціологів, 13,5 відсотка. Це дещо менше за їхній історичний рекорд 2014 року, коли вони мали 14,5 відсотка. Партія "Нова Австрія - Ліберальний форум" (NEOS) посідає 8 відсотків.

Дані спираються на результати екзит-полів 5000 опитаних учасників голосування.

Як повідомлялося, нещодавно Австрія пережила урядову кризу. Це сталося після того, як до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії і лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus), а також невідомої жінки на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року.

На відео, оприлюдненому 17 травня, Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовленнями в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung, яке жінка, що представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала купити.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) оголосив про розпад коаліції між АНП та АПС і виступив за проведення дострокових виборів.