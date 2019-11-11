 В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Новини

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори

В Австрії коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією Себастіана Курца та партією Зелених вийшли на фінішну пряму. 2 січня політсили планують представити урядову програму.

Себастіан Курц

Лідер АНП Себастіан Курц (на архівному фото) практично домовився про коаліцію із партією Зелених

Розпочаті в листопаді минулого року коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією (АНП) ексканцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та партією Зелених вийшли на завершальну стадію. На середу, 1 січня, запланована остання зустріч керівництва обох політичних сил у рамках коаліційних переговорів. Уже 2 січня АНП та Зелені планують представити урядову програму, повідомляє агенція новин AFP.

Консерватори та зелені ухвалили низку кадрових рішень. Зокрема, міністерства внутрішніх справ та оборони очолюватимуть політики з АНП Карл Негаммер (Karl Nehammer) та Клаудіа Таннер (Klaudia Tanner). Таннер стане першою в історії Австрії жінкою на чолі оборонного відомства, зазначає агенція новин dpa.

Пост міністра закордонних справ залишиться за Александером Шалленберґом (Alexander Schallenberg), котрий також представляє консерваторів і вважається довіреною особою Курца.

АНП відійде більшість міністерських портфелів. Натомість партія Зелених матиме чотири крісла в новому складі уряду. За інформацією австрійського інформагентства APA, серед них і міністерство охорони довкілля, транспорту, енергетики та технологій. Його очолить Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler), котра раніше керувала природоохоронною організацією Global 2000. Зеленим відійде й міністерство соціального захисту - його очолить Руді Аншобер (Rudi Anschober). Як повідомляють австрійські ЗМІ, представникам партії Зелених віддадуть також міністерства юстиції та культури. Віцеканцлером має стати голова австрійських зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler).

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Після перемоги на виборах очільник консерваторів має два реалістичні варіанти для створення коаліції. Перед політично гнучким Себастіаном Курцом два шляхи - праворуч і ліворуч. Який він обере? (30.09.2019)

За попередніми даними, на дострокових виборах в Австрії перемагає Австрійська народна партія колишнього канцлера Себастіана Курца. Друге місце посідає Соціал-демократична партія. (29.09.2019)

Після низки скандалів навколо Гайнца-Крістіана Штрахе, зокрема з відео з Ібіци, Австрійська партія свободи виключила його зі свого складу. (13.12.2019)

У Австрії розпочалися коаліційні переговори між Австрійською національною партією Себастіана Курца та Зеленими. (11.11.2019)

34-річна Санна Марін на даний час є наймолодшою керівницею уряду у світі. На посаді голови уряду Фінляндії вона змінила Антті Рінне, котрий раніше оголосив свою відставку. (10.12.2019)

Планується, що в разі успішного завершення коаліціади, партія Зелених 4 січня голосуватиме щодо своєї участі в майбутньому коаліційному уряді з консерваторами. Для цього передбачається проведення позачергового партійного з'їзду.

У разі схвалення це буде перша подібна коаліція в історії Австрії. Крім того, вперше партія Зелених долучиться до формування уряду в країні. Досі через значні розбіжності у позиціях двох партій перспективи такої парламентської більшості були примарними. Зокрема, Курц послідовно виступає за жорстку політику боротьби з нелегальною міграцією та за зниження податкового тиску. Натомість погляди зелених тяжіють більше до лівого політичного спектра.

Нагадаємо, що АНП та партія Зелених значно покращили свої результати на дострокових парламентських виборах в Австрії наприкінці вересня 2019 року. Консерватори набрали близько 37 відсотків голосів, покращивши свій попердній результат майже на шість відсоткових пунктів. За зелених свої голоси віддали близько 14 відсотків виборців - на 10 відсотків більше, ніж на попередніх виборах.

Натомість значних втрат зазнали соціал-демократи та колишній коаліційний партнер консерваторів - правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС). Остання постраждала через скандальне відео з колишнім віцеканцлером Австрії, ексголовою АПС Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache). На оприлюдненому німецькими виданнями відео було зафіксовано, як 2017 року на віллі на острові Ібіца він обговорював можливість придбання невідомою жінкою впливового австрійського видання Kronen Zeitung. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе, який очолював АПС протягом 14 років. Після цього скандалу в країні було призначено нові вибори. Згодом Штрахе виключили з лав АПС

Після формування коаліційного уряду та складання присяги Себастіан Курц знову стане наймолодшим очільником уряду у світі.

  • Себастіан Курц

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    31 рік: канцлер Австрії Себастіан Курц

    31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.

  • Екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    28 років: екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік

    У 1993 році Маріо Фрік очолив уряд Ліхтенштейну. На той час йому було лише 28 років, і таким чином він став наймолодшим керівником уряду у світі. Уряд Ліхтенштейну Фрік очолював протягом семи років.

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    27-29 років: лідер КНДР Кім Чен Ин

    Точна дата народження нинішнього північнокорейського лідера невідома. У 2011 році, коли Кім Чен Ин очолив КНДР після смерті свого батька Кім Чен Іра, йому було, за різними даними, від 27 до 29 років. Попри молодий вік, Кім Чен Ин проводить жорстку внутрішню і зовнішню політику.

  • Екс-прем'єр Албанії Панделі Майко

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко

    Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.

  • Екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич

    З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.

  • Екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

    У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.

  • Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

    Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року

  • Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    39 років: президент Франції Еммануель Макрон

    У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

31-річний Себастіан Курц, партія якого перемогла на виборах у Австрії, став одним з наймолодших керівників уряду у світі. У добірці DW - "вундеркінди", які обійняли посади глав держав і урядів у віці до 40 років. (16.10.2017)  

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