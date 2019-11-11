В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори

Розпочаті в листопаді минулого року коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією (АНП) ексканцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та партією Зелених вийшли на завершальну стадію. На середу, 1 січня, запланована остання зустріч керівництва обох політичних сил у рамках коаліційних переговорів. Уже 2 січня АНП та Зелені планують представити урядову програму, повідомляє агенція новин AFP.

Консерватори та зелені ухвалили низку кадрових рішень. Зокрема, міністерства внутрішніх справ та оборони очолюватимуть політики з АНП Карл Негаммер (Karl Nehammer) та Клаудіа Таннер (Klaudia Tanner). Таннер стане першою в історії Австрії жінкою на чолі оборонного відомства, зазначає агенція новин dpa.

Пост міністра закордонних справ залишиться за Александером Шалленберґом (Alexander Schallenberg), котрий також представляє консерваторів і вважається довіреною особою Курца.

АНП відійде більшість міністерських портфелів. Натомість партія Зелених матиме чотири крісла в новому складі уряду. За інформацією австрійського інформагентства APA, серед них і міністерство охорони довкілля, транспорту, енергетики та технологій. Його очолить Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler), котра раніше керувала природоохоронною організацією Global 2000. Зеленим відійде й міністерство соціального захисту - його очолить Руді Аншобер (Rudi Anschober). Як повідомляють австрійські ЗМІ, представникам партії Зелених віддадуть також міністерства юстиції та культури. Віцеканцлером має стати голова австрійських зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler).

Планується, що в разі успішного завершення коаліціади, партія Зелених 4 січня голосуватиме щодо своєї участі в майбутньому коаліційному уряді з консерваторами. Для цього передбачається проведення позачергового партійного з'їзду.

У разі схвалення це буде перша подібна коаліція в історії Австрії. Крім того, вперше партія Зелених долучиться до формування уряду в країні. Досі через значні розбіжності у позиціях двох партій перспективи такої парламентської більшості були примарними. Зокрема, Курц послідовно виступає за жорстку політику боротьби з нелегальною міграцією та за зниження податкового тиску. Натомість погляди зелених тяжіють більше до лівого політичного спектра.

Нагадаємо, що АНП та партія Зелених значно покращили свої результати на дострокових парламентських виборах в Австрії наприкінці вересня 2019 року. Консерватори набрали близько 37 відсотків голосів, покращивши свій попердній результат майже на шість відсоткових пунктів. За зелених свої голоси віддали близько 14 відсотків виборців - на 10 відсотків більше, ніж на попередніх виборах.

Натомість значних втрат зазнали соціал-демократи та колишній коаліційний партнер консерваторів - правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС). Остання постраждала через скандальне відео з колишнім віцеканцлером Австрії, ексголовою АПС Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache). На оприлюдненому німецькими виданнями відео було зафіксовано, як 2017 року на віллі на острові Ібіца він обговорював можливість придбання невідомою жінкою впливового австрійського видання Kronen Zeitung. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе, який очолював АПС протягом 14 років. Після цього скандалу в країні було призначено нові вибори. Згодом Штрахе виключили з лав АПС.

Після формування коаліційного уряду та складання присяги Себастіан Курц знову стане наймолодшим очільником уряду у світі.