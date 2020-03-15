В Австрії заборонили збиратися групами понад п'ять осіб, обмежили вихід з дому

Уряд Австрії в неділю, 15 березня, заборонив жителям країни збиратися групами понад п'ять осіб. Виходити на вулицю з помешкання дозволено лише у разі крайної необхідості.

Запроваджувати уряду такі жорсткі заходи, покликані зупинити поширення коронавірусу, дозволив відповідний закон, який ухвалив на позачерговій сесії парламент. Виступаючи у парламенті канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz) закликав населення до самоізоляції й обмеження контактів із "людьми, з якими вони живуть", повідомляє агенція новин AFP.

За словами канцлера, люди можуть виходити з дому тільки для того, щоб працювати, якщо роботу не можна відкласти, купувати їжу та товари першої необхідності або допомагати іншим.

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Також Курц додав, що в країні будуть закриті всі кафе, ресторани, дитячі та спортивні майданчики, а будь-які збори на відкритому повітрі - заборонені. "Свобода пересування в нашій країні буде сильно обмежена", - сказав Курц, додавши, що ці заходи є "необхідними для захисту здоров'я нації". Прогулянки людина може здійснювати лише з тими, з ким проживає в одному помешканні.

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Поліція контролюватиме виконання населенням обмежувальних заходів. З понеділка у разі виявлення груп на вулиці правоохоронці наказуватимуть їм розійтися. У разі непослуху порушникам виписуватимуть штраф у розмірі до 2180 євро. При порушенні заборони збиратися в певних місцях - як-от на спортивних майданчиках - штраф може становити до 3600 євро.

Станом на 15 березня в Австрії зафіксовано 800 підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 та дві смерті.