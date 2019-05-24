В Австрії визначили дату дострокових парламентських виборів

Дострокові парламентські вибори в Австрії відбудуться 29 вересня. Відповідне рішення ухвалено урядом країни, парламент висловив згоду щодо цієї дати, повідомляється у середу, 3 липня.

Представники опозиційної Соціал-демократичної партії Австрії та правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) наполягали на цій даті, щоб уникнути проведення виборчої кампанії влітку. Ексканцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) виступав за те, щоб вибори відбулись раніше.

Нагадаємо, рішення про проведення в Австрії дострокових парламентських виборів було ухвалено у травні після скандалу, внаслідок якого канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між його Австрійською народною партією (АНП) та правопопулістською АПС.

У середнині травня німецькі ЗМІ оприлюдинили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віцеканцлера Австрії, лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), ексглави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а Курц виступив за проведення дострокових виборів. Окрім того, він звинуватив АПС у підриванні політичної репутації Австрії. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) після переговорів із Курцом виступив за проведення дострокових виборів у вересні. Наприкінці травня в Австрії запрацював перехідний уряд, а антикорупційна прокуратура взялась за політиків зі скандального відео.