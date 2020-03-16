 В′їхати в Україну можна буде лише після тесту на коронавірус - міністр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Новини

В'їхати в Україну можна буде лише після тесту на коронавірус - міністр

Незабаром в'їхати на територію України зможуть лише ті українці, які пройдуть тест на коронавірус, попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Український уряд вживає додаткових заходів з метою стримати коронавірус

Український уряд вживає додаткових заходів з метою стримати коронавірус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що вже невдовзі в'їзд на територію України дозволятиметься лише для тих українських громадян, котрі пройшли тест на коронавірус. Про це Кулеба розповів у понеділок, 23 березня, під час пресконференції у Києві.

"Уже незабаром в'їзд громадян на територію України буде безпосередньо прив'язаний до проходження ними тесту на захворювання", - застеріг Кубела, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". "Ми не можемо допустити лавиноподібного потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу", - пояснив міністр.

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Кулеба зазначив, що належний контроль цих громадян після прибуття в Україну має забезпечити спільно міністерство інфраструктури та міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. "Під час перетину кордону людина має пройти тестування. Так, це створить незручність, тому що це забирає час, але це єдиний шлях проконтролювати, чи перетинає вона цю межу здоровою. До цього застосовувався термічний контроль, тобто температурний, але практика демонструє, що він не є достатньо ефективним, і нам потрібні ефективніші заходи", - визнав міністр.

Поширення Covid-19

При цьому керівник МЗС додав, що реалізація такого сценарію можлива лише в тому разі, якщо буде достатня кількість тестів. "Ми працюємо над тим, щоб налагодити в Україні безперебійне постачання цих тестів", - наголосив урядовець.

Очікується повернення близько 20 тисяч українців

Водночас керівник МЗС України повідомив, що натепер близько 20 тисяч українців очікують повернення в Україні з-за кордону. "Станом на зараз повернення вимагають ще близько 20 тисяч людей", - сказав він, цитує агенція "Українські новини". Утім, за словами міністра, фактичне число тих, хто збирається повернутися, є меншим.

Кулеба зазначив, що тим, у кого є можливість залишитися за кордоном - краще залишитися, а тим, у кого її немає, необхідно використовувати будь-яку можливість повернутися, тому що далі ситуація буде лише погіршуватися і логістика буде ще складнішою і дорожчою.

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про 74 підтверджених випадки короанавірусу в Україні.

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    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

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    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

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    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

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    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


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