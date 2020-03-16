В'їхати в Україну можна буде лише після тесту на коронавірус - міністр

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що вже невдовзі в'їзд на територію України дозволятиметься лише для тих українських громадян, котрі пройшли тест на коронавірус. Про це Кулеба розповів у понеділок, 23 березня, під час пресконференції у Києві.

"Уже незабаром в'їзд громадян на територію України буде безпосередньо прив'язаний до проходження ними тесту на захворювання", - застеріг Кубела, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". "Ми не можемо допустити лавиноподібного потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу", - пояснив міністр.

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Кулеба зазначив, що належний контроль цих громадян після прибуття в Україну має забезпечити спільно міністерство інфраструктури та міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. "Під час перетину кордону людина має пройти тестування. Так, це створить незручність, тому що це забирає час, але це єдиний шлях проконтролювати, чи перетинає вона цю межу здоровою. До цього застосовувався термічний контроль, тобто температурний, але практика демонструє, що він не є достатньо ефективним, і нам потрібні ефективніші заходи", - визнав міністр.

При цьому керівник МЗС додав, що реалізація такого сценарію можлива лише в тому разі, якщо буде достатня кількість тестів. "Ми працюємо над тим, щоб налагодити в Україні безперебійне постачання цих тестів", - наголосив урядовець.

Очікується повернення близько 20 тисяч українців

Водночас керівник МЗС України повідомив, що натепер близько 20 тисяч українців очікують повернення в Україні з-за кордону. "Станом на зараз повернення вимагають ще близько 20 тисяч людей", - сказав він, цитує агенція "Українські новини". Утім, за словами міністра, фактичне число тих, хто збирається повернутися, є меншим.

Кулеба зазначив, що тим, у кого є можливість залишитися за кордоном - краще залишитися, а тим, у кого її немає, необхідно використовувати будь-яку можливість повернутися, тому що далі ситуація буде лише погіршуватися і логістика буде ще складнішою і дорожчою.

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про 74 підтверджених випадки короанавірусу в Україні.