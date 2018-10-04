Віце-президент США звинуватив Китай у цілеспрямованій роботі проти Трампа

Віце-президент США Майк Пенс закинув Китаю цілеспрямовану роботу проти американського президента Дональда Трампа. "Китай втручається в американську демократію", - заявив Пенс у четвер, 4 жовтня, у Вашингтоні під час виступу в Інституті Гадсона. Він додав, що метою Пекіна є "підірвати підтримку президента, наш порядок денний і найбільш шановані ідеали нашої держави", цитує агентство Reuters.

Зокрема, за словами Пенса, Китай намагається вплинути на думку громадськості в США, запроваджуючи свої мита на певні групи товарів задля тиску на конкретні штати перед проміжними виборами до Конгресу у листопаді поточного року. Пекін також намагатиметься впливати у 2020 році під час майбутніх виборів президента, впевнений віце-президент США.

Сам Дональд Трамп неодноразово закидав китайському уряду спроби втрутитися у проміжні вибори 2018 року, востаннє він це зробив виступаючи перед Генасамблеєю ООН. Тоді Трамп висловив упевненість, що Китай веде діяльність проти нього, бо він "перший президент, який кинув виклик Китаю в торгівлі". Пекін, своєю чергою, відкинув ці звинувачення.

Нагадаємо, Дональд Трамп ініціював запровадження мит на китайські товари. У відповідь Пекін вдавався до дзеркальних заходів. У США триває розслідування щодо можливого втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року на користь Трампа. Тим часом в адміністрації президента США заявляють також про можливе втручання у майбутні вибори в країні з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.