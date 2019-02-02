 Віце-президент США закликав ″покласти край диктатурі″ Мадуро у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Віце-президент США закликав "покласти край диктатурі" Мадуро у Венесуелі

Час для діалогу минув, попередив віце-президент США Майк Пенс перед запланованими на 2 лютого масовими протестами опозиції у Венесуелі.

Віце-президент США Майк Пенс

Віце-президент США Майк Пенс

Віце-президент США Майк Пенс закликав "покласти край диктатурі" Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Про це він заявив у Маямі під час виступу перед венесуельськими емігрантами у п'ятницю, 1 лютого, - напередодні запланованих у Венесуелі масових протестів опозиції, очолюваної самопроголошеним тимчасовим главою держави Хуаном Гуайдо.

DW.COM

Тисячі жителів Венесуели по всій країні вийшли на нові акції протесту з вимогою до президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. Тим часом Мадуро намагається мобілізувати армію. (30.01.2019)

Генпрокурор Венесуели закликав Верховний суд країни розпочати розслідування проти лідера опозиції Хуана Гуайдо та заморозити його рахунки. Крім того, він вимагає заборонити опозиціонеру залишати країну. (29.01.2019)

Франція, Іспанія і ФРН висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо. (26.01.2019)

"Це не час для діалогу. Прийшов час дій", - наголосив Пенс і відхилив можливість переговорів з режимом Мадуро. За словами віце-президента США, раніше в арсеналі були всі варіанти дій, однак Ніколас Мадуро ними не скористався.

"Прийшов час раз і назавжди покласти край диктатурі Мадуро", - попередив Пенс, який серед інших представників адміністрації Дональда Трампа найактивніше виступає з критикою на адресу венесуельського лідера.

Хуан Гуайдо 25 січня в інтерв'ю телеканалу Univision заявив, що Мадуро в разі добровільної передачі влади може розраховувати на амністію.

США першими із зарубіжних країн визнали главу Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Низка європейських держав, включаючи Німеччину, Францію, Великобританію та Іспанію, поставили перед Ніколасом Мадуро ультиматум - якщо до 3 лютого він не заявить про проведення нових виборів, то ці європейські держави стануть на бік Гуайдо.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:35
Now live
01:35 хв

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

Також за темою

Venezuela Caracas Juan Guaido

Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з військовими Венесуели 31.01.2019

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з представниками венесуельських військових та силовиків. Він визнав, що потребує підтримки силового блоку для зміни влади в країні.

Venezuela, Caracas: Nicolas Maduro hält eine Ansprache

Ніколас Мадуро заявив, що готовий до переговорів з опозицією 30.01.2019

Ніколас Мадуро заявив, що заради "блага Венесуели" готовий за посередництва інших країн сісти за стіл переговорів з венесуельською опозицією.

Venezuela Caracas Juan Guaido

Суд у Венесуелі заборонив Гуайдо виїжджати з країни, а його рахунки заморозив 30.01.2019

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не зможе виїхати за межі країни, а його банківські рахунки заморожені, ухвалив Верховний суд Венесуели.

Реклама

Докладно

1988 рік: після підписання договору про роззброєння із бази у Вальдгайде вивозять ракети Pershing

Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет

30 років тому з ФРН вивезли усі атомні ракети. Зараз же зростають побоювання, що "холодна війна" почнеться знову. 

Світанок у Лондоні

Brexit штовхає третину британських фірм до переїзду

Згідно з опитуванням Institute of Directors, майже третина британських компаній хочуть переїхати з країни після Brexit. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  