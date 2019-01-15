Вітренко: "Нафтогаз" не надаватиме "Газпрому" особливих умов транзиту

Від тристоронних газових переговорів у БрюсселіНАК "Нафтогаз України" не очікує конкретних результатів, але розраховує на початок "справжніх" переговорів. Про це на брифінгу у понеділок, 21 січня, заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент DW.

Зустріч має відбутися у Брюсселі цього ж дня після обіду за участі єврокомісара з питань енергетичного союзу Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра енергетики Росії Олександра Новака. "Нафтогаз" представлятиме як Вітренко, так і голова правління Андрій Коболєв. Переговори присвячені питанню транзиту газу територією України з РФ до ЄС з 1 січня 2020 року. Як відомо, дія нинішнього контракту завершиться 31 грудня 2019-го.

Вітренко запевнив, що Україна здатна забезпечити транзит газу, ключовим для неї є здійснення цього у відповідності до правил ЄС. "У повній відповідності до європейських правил. У цьому наша позиція є непохитною: ми не готові на якісь особливі умови, які у нас були з Росією, які, фактично, були кабальними для України", - заявив Вітренко.

Конкретних результатів він не очікує, оскільки для цього, на думку представника "Нафтогазу", бракує передумов. Адже спершу експерти мали б спільно опрацювати угоди, які можна було б підписувати або узгоджувати на політичному рівні. За словами Вітренка, на політичній зустрічі неможливо погодити всі технічні аспекти. Нагадаємо, така зустріч на рівні експертів мала відбутися минулого тижня. Українська делегація прибула, однак тристоронніх переговорів не було. Київ звинуватив Росію в тому, що вона не надіслала свою делегацію. "Можливо зараз вони принаймні почнуть реальні переговори щодо транзиту", - сподівається Вітренко.

Представник "Нафтогазу" пояснив, що для транзиту потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи (ГТС) Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, мають укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, на бронювання потужностей транзиту українською ГТС. "Найкращий варіант для України - щоб європейські компанії бронювали ці потужності, купували газ на кордоні Україна-Росія", - зазначив Вітренко, але додав, що бронювати потужності зможе і "Газпром".