 Вітольд Фокін працюватиме в українській делегації в ТКГ - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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Вітольд Фокін працюватиме в українській делегації в ТКГ - Зеленський

Зеленський підтвердив, що перший прем'єр України Вітольд Фокін працюватиме у Мінській контактній групі. Він також повідомив, що на Донбасі протягом десяти днів не було загиблих чи поранених.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у складі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську працюватиме перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. "У нас достатньо потужна група. Я бачу зараз зростання кількості перемовин і зустрічей", - зазначив він під час поїздки на Донбас у четвер, 6 серпня, повідомляється на сайті офісу президента України.

Раніше голова української делегації у Мінській контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що Фокін займатиметься в ТКГ питаннями комунікації з жителями Донецької та Луганської областей. 

Глава української держави також зазначив, що розглядалося кілька кандидатур на посаду очільника української делегації в ТКГ. За його словами, Леонід Кравчук був призначений, оскільки є "мудрою та освіченою людиною, яка має авторитет в усій Україні". "Це дуже важливо для голови української групи в ТКГ. Він досвідчена людина", - сказав президент.

Нагадаємо, першому президенту України Леоніду Кравчуку в січні цього року виповнилося 86 років. Вітольду Фокіну 87 років.

На Донбасі десять днів немає загиблих чи поранених

Зеленський також запевнив, що українська сторона робить усе можливе для дотримання режиму тиші на Донбасі. "Ми боремося за те, щоб цей режим не порушувався (...) Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, це був би принциповий режим тиші, і ми б перейшли до наступних кроків, до наступних етапів закінчення війни", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що за останні дні на Донбасі не було жертв. "Зараз, упродовж останніх десяти днів, у нас немає поранених, немає загиблих (...) Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь хоч трохи наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що чергове перемир'я на Донбасі почалося 11 днів тому, 27 липня. Того ж дня, за даними ОБСЄ, поранення отримав один житель Мар'їнки.

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