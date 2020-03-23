 Віталій Кличко пояснив, хто матиме особливі умови в лікарнях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2020

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Новини

Віталій Кличко пояснив, хто матиме особливі умови в лікарнях

Окремі палати з державної охороною на випадок захворювання на коронавірус отримають лише перші особи держави, але не депутати та чиновники, заявив мер Києва. Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 136.

Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає

Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає

Перші особи держави матимуть особливі умови лікування у випадку захворювання коронавірусом. Про це ввечері у середу, 25 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко. Так він відреагував на поширення в ЗМІ інформації про те, що в українських лікарнях ніби-то мають підготувати спеціальні палати для лікування усіх осіб, що мають державну охорону.

"Що стосується VIP-палат, нібито, для депутатів та інших чиновників, у випадку їх захворювання на коронавірус - такого немає!… Поки скажу одне: справді, завжди так було, що перші особи держави - президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови. Окремі палати і щоб поряд перебувала державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Кличко додав, що такі умови можуть стосуватися винятково керівництва держави. Він зазначив, що зараз всіх хворих чи осіб з підозрою на коронавірус відправляють в Києві до Олександрівської лікарні. "Якщо збільшуватиметься кількість хворих, ми будемо лікувати їх і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці сім, включно з Олександрівською", - зазначив мер столиці.

Тим часом число інфікованих коронавірусом в Україні зросло до 136, повідомив ввечері у середу в ефірі "Українського радіо" виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін. З початку дня було зафіксовано 23 випадки інфікування. За офіційними даними, від хвороби у країні померло четверо людей. Тим часом мер Конотопа ввечері у середу повідомив, що у місті померла ще одна пацієнтка з підозрою на коронавірус.

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