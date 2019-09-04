 Віталій Кличко подав до суду проти Олексія Гончарука та Андрія Богдана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Віталій Кличко подав до суду проти Олексія Гончарука та Андрія Богдана

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко хоче через суд скасувати подання про своє звільнення. Суд вирішує питання про відкриття провадження.

Віталій Кличко позивається проти уряду та голови Офісу президента

Віталій Кличко позивається проти уряду та голови Офісу президента

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко позивається до суду проти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та керівника Офісу президента Андрія Богдана. Він просить визнати незаконним подання уряду про його звільнення з посади голови КМДА. Про це в понеділок, 30 вересня, повідомив Окружний адміністративний суд Києва.

До суду надійшли два позови від Кличка. Зокрема, він позивається проти уряду та його голови Олексія Гончарука і просить суд визнати протиправними дії КМУ про внесення президенту подання про його звільнення у зв'язку із закінченням терміну повноважень глави держави. Також у цьому позові він просить скасувати пропозицію Гончарука від 4 вересня про його звільнення з посади голови КМДА.

Крім того, Кличко просить суд визнати протиправними дії Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про його звільнення з посади голови КМДА. Наразі вирішується питання про відкриття провадження за цими адміністративними позовами. Сам Кличко поки не прокоментував позови.

Нагадаємою що 4 вересня уряд України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся до Офісу президента щодо цього. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук заявив про необхідність посилити позиції київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

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В Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА. Кличку закидають втрату контролю над ситуацією в Київраді й місті. 30 липня про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан. Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє так званих "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість у Київраді. Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею". Пізніше у фракції "Слуга народу" запропонували відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації.

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