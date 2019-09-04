Віталій Кличко подав до суду проти Олексія Гончарука та Андрія Богдана

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко позивається до суду проти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та керівника Офісу президента Андрія Богдана. Він просить визнати незаконним подання уряду про його звільнення з посади голови КМДА. Про це в понеділок, 30 вересня, повідомив Окружний адміністративний суд Києва.

До суду надійшли два позови від Кличка. Зокрема, він позивається проти уряду та його голови Олексія Гончарука і просить суд визнати протиправними дії КМУ про внесення президенту подання про його звільнення у зв'язку із закінченням терміну повноважень глави держави. Також у цьому позові він просить скасувати пропозицію Гончарука від 4 вересня про його звільнення з посади голови КМДА.

Крім того, Кличко просить суд визнати протиправними дії Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про його звільнення з посади голови КМДА. Наразі вирішується питання про відкриття провадження за цими адміністративними позовами. Сам Кличко поки не прокоментував позови.

Нагадаємою що 4 вересня уряд України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся до Офісу президента щодо цього. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук заявив про необхідність посилити позиції київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Віталій Кличко вважає це рішення уряду неконституційним. За його словами, Кабмін зробив крок до двовладдя, а по суті - прямого президентського правління у столиці.

В Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА. Кличку закидають втрату контролю над ситуацією в Київраді й місті. 30 липня про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан. Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє так званих "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість у Київраді. Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею". Пізніше у фракції "Слуга народу" запропонували відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації.