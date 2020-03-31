Віртуальний візит Шмигаля до Меркель перенесли

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у понеділок, 20 квітня, що заплановану на цей день його відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) відклали через непередбачені раніше невідкладні справи канцлерки.

"Перенесли відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачені невідкладні справи. Ми з розумінням до цього ставимося, адже за часів пандемії трапляється різне", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Прем'єр України зазначив, що вони домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час.

17 квітня Шмигаль у своєму Telegram-каналі повідомив, що відвідає Німеччину "у віртуальній формі". "Коронавірус вніс корективи і в нашу роботу. Тому в понеділок замість запланованого візиту в Берлін проведемо відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель", - повідомляв Шмигаль. За його словами, на зустрічі планувалося обговорення подальшої співпраці між країнами, фінансової підтримки та ходу реформ в Україні. Це мала бути перша зустріч Дениса Шмигаля з канцлеркою Німеччини. Шмигаль очолив український уряд 4 березня 2020 року.

Анґела Меркель 20 квітня брала участь у засіданні кризового штабу федерального уряду ФРН, після чого відбулася її пресконференція.