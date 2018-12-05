 Вірменія обирає новий парламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

Вірменія обирає новий парламент

У Вірменії проходять дострокові парламентські вибори. За депутатські крісла змагаються 11 блоків і партій, серед яких політичні сили прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна і екс-президента Сержа Саргсяна.

У Вірменії проходять вибори в парламент

У Вірменії проходять вибори в парламент

У Вірменії в неділю, 9 грудня, проходять позачергові парламентські вибори. Аби домогтися розпуску попереднього парламенту і провести дострокові вибори, прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, котрий прийшов до влади в квітні 2018 року, подав у відставку. Після того парламент двічі не обрав прем'єра і, згідно з законодавством країни, був розпущений.

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Парламент Вірменії вдруге не обрав прем'єр-міністра і автоматично буде розпущений. У грудні в країні відбудуться позачергові парламентські вибори. (01.11.2018)

Після багатотижневих протестів Вірменія нарешті отримала нового прем'єра. "Сізіфової праці" у нового глави уряду - непочатий край, а соціальне напруження у країні надзвичайно високе. Репортаж DW із Єревана. (09.05.2018)

У Вірменії нова політична криза. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав частину депутатів "контрреволюціонерами" та вимагає перевиборів парламенту країни. (03.10.2018)

Нині за місця в національному парламенті Вірменії змагаються 11 політичних сил - два блоки і дев'ять партій. Серед них, зокрема, очолюваний Ніколом Пашиняном блок "Мій крок", блок "Ми", створений партією "Республіка" екс-прем'єра Вірменії Арама Саркісяна, а також партія "Процвітаюча Вірменія", на чолі якої стоїть один із найбільших підприємців країни Гагік Царукян.

Про свою участь у виборах також заявила очолювана екс-президентом Вірменії Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія, яка оголосила про намір стати другою політичною силою в новому парламенті, інформує "Інтерфакс".

Вибори відбудуться за пропорційною (партійні списки) і рейтинговою (мажоритарною) системами. Прохідний бар'єр для партій становить 5 відсотків, для блоків - 7 відсотків. Парламент Вірменії складатиметься зі 105 депутатів. Для формування стабільної парламентської більшості необхідно 54 відсотки місць у парламенті.

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У Єревані святкують обрання лідера протестів Пашиняна прем'єром Вірменії (08.05.2018)

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