Вірменія обирає новий парламент

У Вірменії в неділю, 9 грудня, проходять позачергові парламентські вибори. Аби домогтися розпуску попереднього парламенту і провести дострокові вибори, прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, котрий прийшов до влади в квітні 2018 року, подав у відставку. Після того парламент двічі не обрав прем'єра і, згідно з законодавством країни, був розпущений.

Нині за місця в національному парламенті Вірменії змагаються 11 політичних сил - два блоки і дев'ять партій. Серед них, зокрема, очолюваний Ніколом Пашиняном блок "Мій крок", блок "Ми", створений партією "Республіка" екс-прем'єра Вірменії Арама Саркісяна, а також партія "Процвітаюча Вірменія", на чолі якої стоїть один із найбільших підприємців країни Гагік Царукян.

Про свою участь у виборах також заявила очолювана екс-президентом Вірменії Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія, яка оголосила про намір стати другою політичною силою в новому парламенті, інформує "Інтерфакс".

Вибори відбудуться за пропорційною (партійні списки) і рейтинговою (мажоритарною) системами. Прохідний бар'єр для партій становить 5 відсотків, для блоків - 7 відсотків. Парламент Вірменії складатиметься зі 105 депутатів. Для формування стабільної парламентської більшості необхідно 54 відсотки місць у парламенті.