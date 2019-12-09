 Вірменія заперечує, що планує запустити регулярні авіарейси до Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

Вірменія заперечує, що планує запустити регулярні авіарейси до Криму

Опублікована низкою російських ЗМІ новина про те, що між Єреваном і Кримом буде встановлено пряме авіасполучення, не відповідає дійсності, заявили в управлінні цивільної авіації Вірменії.

Літак вірменської компанії Armavia

Літак вірменської компанії Armavia

Державне управління цивільної авіації Вірменії у п'ятницю, 10 січня, спростувало інформацію про відкриття з березня 2020 року прямого авіасполучення між Єреваном і Кримом. Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що російська авіакомпанія "Ікар" у березні 2020 року розпочне регулярні польоти з Єревана до Сімферополя.

В управлінні цивільної авіації Вірменії заявили, що жодних переговорів з цією авіакомпанією з приводу польотів за цим маршрутом не проводила. Також жодних запитів з цього приводу вірменській стороні не надходило, запевнили у вірменському відомстві.

Вірменія визнає територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, наголосив експерт Вірменського інституту міжнародних проблем і безпеки Рубен Меграбян. "Інша справа, що офіційний Єреван голосує проти резолюцій, в яких засуджується Росія, маючи на те власні причини в контексті ситуації в зоні Нагірно-Карабахського конфлікту", - сказав експерт у розмові з DW. Утім, політолог вважає, що подібні "токсичні вкидання" з боку Москви можуть змусити Єреван змінити свою позицію і більше взагалі не брати участь в голосуваннях з питання Криму.

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Залізниця на Керченському мосту є примусовою інтеграцією Криму з Росією та його ізоляцією від України, наголосили в Європейській зовнішньополітичній службі. (23.12.2019)

Казахстанська авіакомпанія Euro-Asia Air cплатила Україні штраф за політ над анексованим Кримським півостровом. Сума штрафу становить 136 тисяч гривень. (27.12.2019)

Після анексії Криму в 2014 році російська пропаганда, говорить Меграбян, домагалася того, щоб зіпсувати відносини між Вірменією та Україною, наслідком чого могла б стати міжнародна ізоляція Вірменії. Політолог упевнений, що "попри те, що на міжнародних майданчиках наші голосування не так вже й подобаються один одному (Україні і Вірменії. - Ред.), проте сторони не перейшли "червоних ліній", а в даний час, після зміни влади в Єревані і Києві, відкрилися перспективи для поглиблення відносин.

"Росії, мабуть, це не дуже подобається, і подібні акти дезінформації невипадкові", - робить висновок Рубен Меграбян. За словами експерта, у Єревана є всі підстави поглиблювати і розширювати відносини з Києвом як на двосторонній основі, так і в багатосторонньому форматі, зокрема на майданчиках програми ЄС "Східне партнерство" і Організації Чорноморського співробітництва.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Україна стягнула перший штраф з іноземної авіакомпанії за політ над анексованим Росією Кримським півостровом: суму в 136 тисяч гривень сплатила казахстанська авіакомпанія Euro-Asia Air.

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