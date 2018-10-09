Вінницька область лідирує у рейтингу доступності бізнесу

З усіх регіонів України підприємцям найкомфортніше вести бізнес у Вінницькій області. Також у трійці лідерів Івано-Франківська та Житомирська області. Про це свідчать результати рейтингу "Regional Doing Business. 2018", складеного Офісом ефективного регулювання BRDO та Спілкою українських підприємців за методологією Світового банку. Цей рейтинг презентували у Києві 11 жовтня.

Зміни є у багатьох регіонах

"Вінниччина має найбільший бал у загальному заліку, Житомирщина - за компонентом створення підприємства. Чернігівщина готова конкурувати за об'єкти будівництва та має прогрес у відведенні земельних ділянок. А от Харківщина та Донецький регіон найбільш лояльні до бізнесу в питанні сплати податків", - зауважив заступник голови BRDO Денис Малюська.

У регіонах експерти опитали до двох тисяч підприємців. Вимірювалися саме ті компоненти, які залежать від місцевої влади і можуть вплинути на бізнес-клімат у регіоні. Це створення підприємства, оформлення земельної ділянки , одержання дозволів на будівництво, приєднання до електромереж, сплата місцевих податків тощо.

Максимальний бал, який могли отримати регіони - 600, однак навіть регіони-лідери набрали лише трохи більше 300 балів. Цей рейтинг складається в Україні вже вдруге. "За рік місцева влада сконцентрувалася на місцевих податках. Там найбільший прогрес за рік", - констатує виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

Усе пізнається у порівнянні

Цьогоріч до рейтингу було додано новий компонент - оцінку електронних сервісів. Тут експерти вказали на три сценарії розвитку, які можна спостерігати в регіонах: послуги через інтернет для підприємців просто не надаються, що є найтиповішим підходом для багатьох регіонів, зокрема для таких великих міст як Одеса чи Харків; скористатися загальнодержавною системою електронних послуг - зокрема Дніпро і Хмельницький долучились до iGov; створення власних електронних сервісів - цим шляхом пішли Львів, Вінниця, Київ.

Однак попри позитивну динаміку за деякими аспектами ведення бізнесу українські регіони мають дві глобальні проблеми, і вони залишаються без змін. "Зокрема, це підключення до електромереж. За цим критерієм Україна посідає 128 місце в світі. В усіх областях за останній рік ситуація погіршилася. І друге, це пайова участь, яка обросла корупційною складовою і є перепоною для інвестицій у сферу будівництва, особливо для закордонних інвесторів", - зауважила керівник сектору "Будівництво" BRDO, віце-президент СУП Олена Шуляк.

Однак якщо порівнювати Україну з іншими країнами, то рейтинг показав, що не все так і погано. "Ми порівняли лідерів рейтингу з іншими містами світу - лідерами загального рейтингу Світового Банку DOING BUSINESS. Не очікувано, але факт за деяким компонентам. Наприклад, щоб одержати дозвіл на будівництво, в Загребі (Хорватія) потрібно витратити 146 днів, в Алмати (Казахстан) - 123 дні, в Чернігові - лише 67 днів", - додав старший експерт Проекту EU4Business FORBIZ Джошуа Бадах.