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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Ющенко". Віктор Ющенко - український політик, третій президент України.
Віктор Ющенко обіймав посаду президента України з 2005 до 2010 року. До того він був прем'єр-міністром України та головою Національного банку України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Вона "пережила" на посаді чотирьох президентів України. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
Спеціального закону про це не існує, тож все залежить від доброї волі наступників. Віктор Ющенко вже вісім років не при владі, однак досі отримує "зарплату" від українців. Втім, не лише він в Україні має право на довічне утримання.
Три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України. Що йому вдалося зробити за цей час? DW порівняла перші три роки правління останніх очільників України – Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка.
Рівно три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України. Що йому вдалося зробити за цей час? DW порівняла перші три роки правління останніх очільників України – Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка.