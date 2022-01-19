Хто з українських можновладців має право на довічне утримання? (27.09.2018)

Спеціального закону про це не існує, тож все залежить від доброї волі наступників. Віктор Ющенко вже вісім років не при владі, однак досі отримує "зарплату" від українців. Втім, не лише він в Україні має право на довічне утримання.