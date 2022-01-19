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Віктор Ющенко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Ющенко". Віктор Ющенко - український політик, третій президент України.

Віктор Ющенко обіймав посаду президента України з 2005 до 2010 року. До того він був прем'єр-міністром України та головою Національного банку України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коротка історія російсько-українського протистояння

Коротка історія російсько-українського протистояння 19.01.2022

Конфлікт Росії та України сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події новітньої історії, що передували загостренню ситуації між країнами.
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020) 23.11.2020

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Вона "пережила" на посаді чотирьох президентів України. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео)

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео) 22.11.2020

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?

Зеленський переїхав жити на державну дачу Ющенка в Конча-Заспі

Зеленський переїхав жити на державну "дачу Ющенка" в Конча-Заспі 09.07.2020

В Офісі президента України підтвердили поширену ЗМІ інформацію, що Володимир Зеленський почав мешкати в державній резиденції в Кончі-Заспі.

Німецький експерт: Володимир Зеленський опинився у ситуації Ющенка

Німецький експерт: Володимир Зеленський опинився у ситуації Ющенка 31.03.2020

Пандемія коронавірусу і часткова втрата контролю над частиною більшості в Раді змушують Володимира Зеленського шукати підтримки олігархів і опозиції, каже в інтерв'ю DW Марсель Рьотіг з Фонду імені Фрідріха Еберта.
ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка - Горбатюк

ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка - Горбатюк 05.07.2019

Генпрокуратура просить суд заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка у справі про підозру в пособництві Віктору Януковичу в заволодінні "Межигір'ям". Про це заявив керівник управління спецрозслідування ГПУ.
ГПУ повідомила Ющенку про підозру у справі Межигір'я

ГПУ повідомила Ющенку про підозру у справі "Межигір'я" 06.06.2019

Колишнього президента Віктора Ющенка підозрюють у пособництві екс-президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденції "Межигір'я", що завдавало збитків державі на 540 мільйонів гривень, повідомила Генпрокуратура.
Адміністрація президента в Києві - темне минуле будівлі на Банковій

Адміністрація президента в Києві - темне минуле будівлі на Банковій 05.06.2019

Володимир Зеленський не перший, хто захотів перенести Адміністрацію президента з Банкової. Таке бажання вже висловлювали Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про особливості цієї будівлі та її історію - в матеріалі DW.
Увага, камера!: як теледебати (не) змінювали хід історії

"Увага, камера!": як теледебати (не) змінювали хід історії 04.04.2019

Володимир Зеленський кинув виклик Петру Порошенку дебатувати на стадіоні "Олімпійський". Чинний президент виклик прийняв. Що може змінити ця дуель? Досвід інших країн підказує, що на дебатах можливо усе. Огляд DW.

Кравчук, Кучма і Ющенко закликають не відкладати вибори через воєнний стан

Кравчук, Кучма і Ющенко закликають не відкладати вибори через воєнний стан 26.11.2018

Верховній Раді України слід внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" і призначити президентські вибори на 31 березня 2019 року, заявили три екс-президенти України.

Хто з українських можновладців має право на довічне утримання? (27.09.2018) 27.09.2018

Спеціального закону про це не існує, тож все залежить від доброї волі наступників. Віктор Ющенко вже вісім років не при владі, однак досі отримує "зарплату" від українців. Втім, не лише він в Україні має право на довічне утримання.
Ручний і лінивий, немов кіт: що робити з Конституційним судом?

Ручний і лінивий, немов кіт: що робити з Конституційним судом? 13.11.2017

З'їзд суддів в понеділок обиратиме суддю до Конституційного суду. Невдовзі президент і парламент оберуть ще чотирьох. Але чи стане цей орган незалежним?
Порошенко, Ющенко та Янукович: котрий з президентів краще працював? (відео)

Порошенко, Ющенко та Янукович: котрий з президентів краще працював? (відео) 25.05.2017

Три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України. Що йому вдалося зробити за цей час? DW порівняла перші три роки правління останніх очільників України – Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка.

Порошенко, Ющенко та Янукович: хто з них краще працював у перші три роки президентства (25.05.2017) 25.05.2017

Рівно три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України. Що йому вдалося зробити за цей час? DW порівняла перші три роки правління останніх очільників України – Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка.

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