 Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України

Після звільнення з посади генерального прокурора України Руслана Рябошапки обов'язки керівника Офісу генпрокурора перебрав його заступник Віктор Чумак.

Віктор Чумак

Віктор Чумак (фото з архіву)

Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак із п'ятниці, 6 березня, виконує обов'язки голови відомства після звільнення з посади генпрокурора Руслана Рябошапки, повідомила цього ж дня прес-служба Офісу генпрокурора.

"Із 6 березня 2020 року виконання обов'язків генерального прокурора тимчасово здійснює заступник генерального прокурора Віктор Чумак", - йдеться в оприлюдненому повідомленні відомства.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада на позачерговому засіданні  ухвалила постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці, відправивши його таким чином у відставку.

Згодом стало відомо, що того самого дня перший заступник генпрокурора Віталій Касько написав заяву про відставку, а Рябошапка підписав її, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 2 січня Віктора Чумака було призначено на пост заступника генпрокурора в рамках реформи органів прокуратури. У вересні 2019 року Чумака було призначено на пост головного військового прокурора України.

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