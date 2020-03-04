Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України

Після звільнення з посади генерального прокурора України Руслана Рябошапки обов'язки керівника Офісу генпрокурора перебрав його заступник Віктор Чумак.
Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак із п'ятниці, 6 березня, виконує обов'язки голови відомства після звільнення з посади генпрокурора Руслана Рябошапки, повідомила цього ж дня прес-служба Офісу генпрокурора.
"Із 6 березня 2020 року виконання обов'язків генерального прокурора тимчасово здійснює заступник генерального прокурора Віктор Чумак", - йдеться в оприлюдненому повідомленні відомства.
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці, відправивши його таким чином у відставку.
Згодом стало відомо, що того самого дня перший заступник генпрокурора Віталій Касько написав заяву про відставку, а Рябошапка підписав її, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, 2 січня Віктора Чумака було призначено на пост заступника генпрокурора в рамках реформи органів прокуратури. У вересні 2019 року Чумака було призначено на пост головного військового прокурора України.
Верховна Рада відправила у відставку генпрокурора Руслан Рябошапку. Йому закинули відсутність результатів у переслідуванні представників попередньої влади, сам Рябошапка говорить про опір реформі прокуратури. (06.03.2020)