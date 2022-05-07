Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Віктор Пінчук – український підприємець, політик та меценат.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Пінчук". Віктор Пінчук вважається одним з найбагатших олігархів України. Він є засновником інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благодійної організації Фонд Віктора Пінчука. Він був депутатом Верховної Ради України з 1998 до 2006 року. Віктор Пінчук одружений на донці другого президента України Леоніда Кучми Олені Франчук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. І цим, схоже, поки обмежився. Чи варто чекати санкцій проти Коломойського та інших українських олігархів від Євросоюзу? І чим ЄС може допомогти Зеленському у деолігархізації?
Кум президента Росії Віктор Медведчук контролює не лише телеканали 112, NewsOne та ZIK. За даними ЗМІ, через свою дружину він також володіє значною частиною акцій "1+1 Media" Ігоря Коломойського. Хто стоїть за українськими телеканалами?