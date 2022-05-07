Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук – український підприємець, політик та меценат.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Пінчук". Віктор Пінчук вважається одним з найбагатших олігархів України. Він є засновником інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благодійної організації Фонд Віктора Пінчука. Він був депутатом Верховної Ради України з 1998 до 2006 року. Віктор Пінчук одружений на донці другого президента України Леоніда Кучми Олені Франчук. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють 07.05.2022

Війна, яку розв'язала Росія, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні - у матеріалі DW.
Forbes: Ахметов, Пінчук і Жеваго очолили рейтинг найбагатших українців

Forbes: Ахметов, Пінчук і Жеваго очолили рейтинг найбагатших українців 06.05.2021

Найбагатшим українцем за версію видання Forbes Україна знову визнано Ріната Ахметова. Його статки видання оцінило в 7,6 мільярда доларів США.

Коломойському загрожують нові санкції? (11.03.2021) 11.03.2021

Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. І цим, схоже, поки обмежився. Чи варто чекати санкцій проти Коломойського та інших українських олігархів від Євросоюзу? І чим ЄС може допомогти Зеленському у деолігархізації?

Олігархи і ТБ: хто контролює українські телеканали? (12.06.2020) 12.06.2020

Кум президента Росії Віктор Медведчук контролює не лише телеканали 112, NewsOne та ZIK. За даними ЗМІ, через свою дружину він також володіє значною частиною акцій "1+1 Media" Ігоря Коломойського. Хто стоїть за українськими телеканалами?
Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг найбагатших від Forbes Україна

Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг найбагатших від "Forbes Україна" 28.05.2020

Сукупний статок сотні найбагатших українських бізнесменів видання "Forbes Україна" оцінило в 31 мільярд доларів. Лідер списку - Рінат Ахметов, далі йдуть Віктор Пінчук і Петро Порошенко.
Українські зв'язки Дональда Трампа - хто ці неймовірні люди

Українські зв'язки Дональда Трампа - хто ці "неймовірні люди" 01.10.2019

У скандальній телефонній розмові з президентом України Зеленським його американський колега Трамп говорив, що у нього "багато українських друзів". DW з'ясовувала, кого він міг мати на увазі.
Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури

Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури 14.08.2019

Генеральна прокуратура України викликає бізнесмена Віктора Пінчука на допит, запланований на 27 серпня.

До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців

До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців 05.03.2019

Найбагатшим українським мільярдером традиційно став Рінат Ахметов. Загалом статки багатіїв у світі за минулий рік скоротилися, підрахувало видання Forbes.

Олігархи і телебачення: хто стоїть за українськими телеканалами? (30.08.2018) 30.08.2018

Телеканал NewsOne передано в управління на 3 роки Андрію Портнову, який живе у Відні. Раніше він працював на Юлію Тимошенко та Віктора Януковича. Хто стоїть за іншими телеканалами в Україні?

У США розслідують отримання Трампом чималого гонорару від Пінчука - NYT

У США розслідують отримання Трампом чималого гонорару від Пінчука - NYT 10.04.2018

У 2015 році Дональд Трамп на запрошення українського мільярдера Віктора Пінчука виступив по відеозв'язку з 20-хвилинною промовою. І отримав за це 150 тисяч доларів.
Де взяв: брудні гроші чиновників з України тепер легше виявити у Лондоні

Де взяв: "брудні" гроші чиновників з України тепер легше виявити у Лондоні 02.02.2018

Відпочинок, навчання дітей чи лікування українських можновладців може стати предметом розслідування у Великобританії. Там набрав чинності закон, який вимагає пояснити походження коштів. Інакше заберуть.

Райські документи: як олігархи ділили Криворізький залізорудний комбінат

"Райські документи": як олігархи ділили Криворізький залізорудний комбінат 09.11.2017

Два великих будинки в Лондоні вартістю біля 380 мільйонів стали розмінною монетою у змаганні українських олігархів за Криворізький залізорудний комбінат, йдеться в розслідуванні "Райські документи".
Шість українців увійшли в список мільярдерів Forbes

Шість українців увійшли в список мільярдерів Forbes 21.03.2017

У рейтинг найбагатших людей світу від журналу Forbes увійшли шість українців. На першому місці серед них - власник СКМ Рінат Ахметов.
Коментар: Самотність Віктора Пінчука, або неукраїнський ланч в Давосі

Коментар: Самотність Віктора Пінчука, або неукраїнський ланч в Давосі 19.01.2017

На традиційному "українському ланчі" Віктора Пінчука у Давосі залишилося бігато вільних місць. Чому Петро Порошенко та його оточення не прийняли запрошення олігарха? Сергій Руденко спеціально для DW.
Київ боїться Дональда Трампа

Київ боїться Дональда Трампа 10.01.2017

Перемога Дональда Трампа розпалила у Києві болючі дебати, адже всім зрозуміло що нова адміністрація у Білому домі буде проводити зовсім іншу політику й геополітичне положення України зміниться.
Репортери без кордонів: Українські ЗМІ часто є інструментами впливу олігархів

"Репортери без кордонів": Українські ЗМІ часто є інструментами впливу олігархів 11.10.2016

Серед головних проблем українського медіаринку - висока концентрація аудиторії, а також непрозора структура власності, йдеться в дослідженні "Репортерів без кордонів".
Інші статті