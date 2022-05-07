Віктор Пінчук

Коломойському загрожують нові санкції? (11.03.2021)

Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. І цим, схоже, поки обмежився. Чи варто чекати санкцій проти Коломойського та інших українських олігархів від Євросоюзу? І чим ЄС може допомогти Зеленському у деолігархізації?