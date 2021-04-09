Віктор Пшонка – колишній генеральний прокурор України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Пшонка". Віктор Пшонка обіймав посаду генерального прокурора України з 2010 до 2014 року. Після повалення режиму Віктора Януковича Пшонка втік з України. За даними ЗМІ, Пшонка зараз перебуває в Росії. Проти Віктора Пшонки в Україні відкрито два кримінальних провадження - заволодіння бюджетними коштами на поточний ремонт будівель Генпрокуратури та створення злочинної організації, зловживання владою, що призвело до тілесних ушкоджень та вбивств учасників Майдану. Перше кримінальне провадження ГПУ припинила в зв’язку з розшуком підозрюваного. З 2014-го року колишній український генпрокурор перебуває під санкціями ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.