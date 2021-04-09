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Віктор Пшонка

Віктор Пшонка – колишній генеральний прокурор України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Пшонка". Віктор Пшонка обіймав посаду генерального прокурора України з 2010 до 2014 року. Після повалення режиму Віктора Януковича Пшонка втік з України. За даними ЗМІ, Пшонка зараз перебуває в Росії. Проти Віктора Пшонки в Україні відкрито два кримінальних провадження - заволодіння бюджетними коштами на поточний ремонт будівель Генпрокуратури та створення злочинної організації, зловживання владою, що призвело до тілесних ушкоджень та вбивств учасників Майдану. Перше кримінальне провадження ГПУ припинила в зв’язку з розшуком підозрюваного. З 2014-го року колишній український генпрокурор перебуває під санкціями ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Януковича та Азарова

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Януковича та Азарова 09.04.2021

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 19 березня про санкції щодо експрезидента Віктора Януковича та низки колишніх посадовців.
Як недорого відпочити у Сухолуччі Януковича

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича 04.07.2018

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.
Три роки в бігах: де зараз Янукович та його найближчі соратники

Три роки в бігах: де зараз Янукович та його найближчі соратники 24.01.2017

Майже три роки минуло після повалення режиму Януковича в Україні. DW зібрала інформацію, де зараз перебувають та чим займається біглий український екс-президент та його найближче оточення.
У ЄС зняли санкції з чотирьох осіб із оточення Віктора Януковича

У ЄС зняли санкції з чотирьох осіб із оточення Віктора Януковича 06.03.2015

Євросоюз оновив список осіб із оточення Віктора Януковича, проти яких запроваджено санкції. Зі списку видалили Андрія Портнова, Олександра Якименка, Ігоря Калініна та Олексія Азарова.
Генпрокурор Шокін: Слідчий-вовкодав чи просто кум президента?

Генпрокурор Шокін: "Слідчий-вовкодав" чи просто кум президента? 10.02.2015

Призначення новим генпрокурором Віктора Шокіна є намаганням зняти політичну напругу через відсутність результатів розслідування злочинів на Євромайдані, кажуть експерти. DW з’ясовувала, чи зміниться ситуація тепер.
Де гроші клану Януковича? Досьє DW

Де гроші клану Януковича? Досьє DW 23.08.2014

Клан Віктора Януковича вивів за кордон значні суми. Європейський Союз заморозив активи людей з оточення екс-президента. Скільки грошей вдалося знайти? Як їх повернути?
Янукович у Суді ЄС доводить, що він - легітимний президент

Янукович у Суді ЄС доводить, що він - "легітимний президент" 04.08.2014

Колишній президент України Віктор Янукович, який переховується від правосуддя у Росії, вимагає у Суді ЄС визнати його усунення з посади незаконним і скасувати санкції ЄС проти нього.
Європейський суд виправив дані щодо громадянства Пшонки

Європейський суд виправив дані щодо громадянства Пшонки 18.06.2014

Апарат Європейського суду у Люксембурзі змінив дані про громадянство колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина, депутата Верховної Ради Артема Пшонки.
Колишній генпрокурор Пшонка – громадянин Росії

Колишній генпрокурор Пшонка – громадянин Росії 13.06.2014

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка є громадянином Росії. Це випливає з документів Європейського суду у Люксембурзі. Пшонка позивається проти ЄС, вимагаючи зняти з нього санкції.
Тимошенко вимагає багатомільйонну компенсацію за своє ув´язнення

Тимошенко вимагає багатомільйонну компенсацію за своє ув´язнення 20.05.2014

У разі екстрадиції до США, крім корупційної справи ФБР, на Дмитра Фірташа чекає ще одна неприємність – багатомільйонний позов від Юлії Тимошенко. Екс-прем'єрка вимагає компенсацію за ув’язнення.
Кодекс кічу влади Віктора Януковича

Кодекс кічу влади Віктора Януковича 09.05.2014

У Києві проходить виставка предметів із резиденції екс-президента України Віктора Януковича "Кодекс Межигір'я". У пресі експозиція отримала альтернативну назву "Ода несмаку".
Януковича й Захарченка оголосили в міжнародний розшук

Януковича й Захарченка оголосили в міжнародний розшук 26.02.2014

Колишнього президента України Віктора Януковича та екс-главу МВС Віталія Захарченка оголошено в міжнародний розшук. Про це заявив в. о. генпрокурора Олег Махніцький.
Передача Київради маніфестантами затяглася до пізнього вечора

Передача Київради маніфестантами затяглася до пізнього вечора 16.02.2014

Генпрокурор Віктор Пшонка пообіцяв, що 17 лютого закриють всі кримінальні справи проти активістів Майдану. Частина бійців Самооборони Майдану, що не вірить у щирість обіцянок влади, відмовилася відійти від Київради.
Генпрокурор Пшонка: Закон про амністію набуде сили з понеділка

Генпрокурор Пшонка: Закон про амністію набуде сили з понеділка 16.02.2014

Судові справи проти активістів Євромайдану обіцяють закрити. Про це після перемовин з представниками опозиції заявив генпрокурор України Віктор Пшонка.
Назвали підозрюваних у розгоні Євромайдану

Назвали підозрюваних у розгоні Євромайдану 14.12.2013

Генпрокуратура назвала підозрюваних у організації силового розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада. Це заступник голови РНБО Сівкович, міський голова Києва Попов та керівники столичної міліції.
Amnesty Іnternatіonal вимагає від України пояснень у справі Развозжаєва

Amnesty Іnternatіonal вимагає від України пояснень у справі Развозжаєва 29.10.2012

Викрадення з України Леоніда Развозжаєва, здійснене, можливо, російськими спецслужбами, може бути порушенням зобов’язань Києва у межах Конвенції про статус бізненців ООН. Amnesty International вимагає розслідування.
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