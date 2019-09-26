 Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2020

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Новини

Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

Віктор Чумак, який раніше обіймав посаду заступника генпрокурора - головного військового прокурора, у рамках реформи органів прокуратури призначений заступником генпрокурора.

Віктор Чумак (фото з архіву)

Віктор Чумак (фото з архіву)

У рамках реформи органів прокуратури на посаду заступника генерального прокурора України призначено Віктора Чумака. Як випливає з повідомлення на сайті Офісу генерального прокурора, Чумака призначено у четвер, 2 січня. 

Віктор Чумак з 11 вересня 2019 займав посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора. Реформа  органів прокуратури серед іншого передбачає ліквідацію військових прокуратур. Усувається й посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Нагадаємо, в рамках реформи припинив існування інститут Генеральної прокуратури України (ГПУ). Замість нього з 2 січня 2020 року запрацював Офіс генпрокурора України.

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Скорочення штату на третину, переатестація й ліквідація органів самоуправління - новий очільник ГПУ готує масштабні реформи в органах прокуратури. Критики застерігають: ці зміни можуть паралізувати правоохоронну систему. (12.09.2019)

З січня замість Генеральної прокуратури України розпочне свою роботу Офіс генерального прокурора, повідомив Руслан Рябошапка. (26.12.2019)

Раніше генпрокурор України Руслан Рябошапка повідомляв, що в структурі Офісу працюватимуть півтори тисячі співробітників, які залишилися після проходження атестації.

З 20 січня Офіс генерального прокурора розпочне додатковий набір на понад 200 вакантних посад у своїй структурі, запевняв Рябошапка. При цьому процедура відбору буде подібною до процедури переатестації. Також Рябошапка пообіцяв до вересня 2020 року провести переатестацію усіх прокуратур в Україні.

Реформа Генеральної прокуратури України, запропонована Рябошапкою та ухвалена 19 вересня 2019 року Верховною Радою, передбачає скорочення штату на третину, переатестацію й ліквідацію органів прокурорського самоврядування. Критики реформи застерігали від того, що вона може паралізувати правоохоронну систему.

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Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)

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