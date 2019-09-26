Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

У рамках реформи органів прокуратури на посаду заступника генерального прокурора України призначено Віктора Чумака. Як випливає з повідомлення на сайті Офісу генерального прокурора, Чумака призначено у четвер, 2 січня.

Віктор Чумак з 11 вересня 2019 займав посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора. Реформа органів прокуратури серед іншого передбачає ліквідацію військових прокуратур. Усувається й посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Нагадаємо, в рамках реформи припинив існування інститут Генеральної прокуратури України (ГПУ). Замість нього з 2 січня 2020 року запрацював Офіс генпрокурора України.

Раніше генпрокурор України Руслан Рябошапка повідомляв, що в структурі Офісу працюватимуть півтори тисячі співробітників, які залишилися після проходження атестації.

З 20 січня Офіс генерального прокурора розпочне додатковий набір на понад 200 вакантних посад у своїй структурі, запевняв Рябошапка. При цьому процедура відбору буде подібною до процедури переатестації. Також Рябошапка пообіцяв до вересня 2020 року провести переатестацію усіх прокуратур в Україні.

Реформа Генеральної прокуратури України, запропонована Рябошапкою та ухвалена 19 вересня 2019 року Верховною Радою, передбачає скорочення штату на третину, переатестацію й ліквідацію органів прокурорського самоврядування. Критики реформи застерігали від того, що вона може паралізувати правоохоронну систему.