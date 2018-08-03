 Військовий парад Трампа перенесли на наступний рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Військовий парад Трампа перенесли на наступний рік

Парад, який планували провести у Вашингтоні з нагоди Дня ветеранів в листопаді цього року, перенесено на наступний рік, повідомив Пентагон. За даними ЗМІ, вартість параду перевищує 90 мільйонів доларів.

Військовий парад Дональда Трампа перенесено на наступний рік

Військовий парад Дональда Трампа перенесено на наступний рік

Військовий парад, який президент США Дональд Трамп планував провести в листопаді у Вашингтоні, перенесено на наступний рік. Про це у четвер, 16 серпня, заявив представник Пентагону полковник Роб Меннінг.

"Міністерство оборони і Білий дім хотіли організувати парад на честь американських ветеранів та з нагоди 100-річчя Першої світової війни. Ми спочатку орієнтувалися на 10 листопада 2018 року, але зараз вони розглядають можливість призначити його на 2019 рік", - заявив він.

За кілька годин до цього агенція Associated Press повідомила, що парад обійдеться приблизно в 92 мільйони доларів, що втричі більше, ніж раніше розраховував Білий дім. За даними чиновників, вартість участі в параді літаків, зброї та персоналу коштуватиме Пентагону приблизно 50 мільйонів доларів. Інші витрати, пов'язані із заходами безпеки, покриють інші відомства.

DW.COM

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За даними видання, ці плани не були узгоджені із міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Сам він ввечері 16 серпня сказав журналістам, що не знає про такий розмір витрат.

Минулого року Дональд Трамп відвідав військовий парад у Парижі з нагоди Дня взяття Бастилії. Після цього він заявив, що США могли б "зробити щось подібне" у Вашингтоні. Раніше повідомлялося, що вартість військового параду становитиме від 10 до 30 мільйонів доларів. Точна ціна залежить від тривалості та технічної оснащеності параду. Востаннє військовий парад проводили в столиці США в 1991 році на честь перемоги у війні в Перській затоці.

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