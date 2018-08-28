Військовий аеродром під Дамаском струсонули потужні вибухи

На території військового аеродрому в сирійському місті Меззе, що неподалік від столиці країни Дамаска, у ніч на неділю, 2 вересня, пролунало кілька потужних вибухів. Вибухи та пожежу, яка виникла після них, було добре видно і чутно у самому Дамаску.

Як повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, аеродром у Меззе був, ймовірно, атакований ізраїльськими ракетами, які нібито влучили у склад боєприпасів, спровокувавши серію вибухів. Утім, джерело агенції AFP у сирійській армії запевнило, що аеродром "не був об'єктом агресії Ізраїлю", а загорання та вибухи викликані коротким замиканням. Про постраждалих або загиблих наразі не повідомляється.

Утім, у минулому саме цей аеродром, розташований на південний захід від Дамаска, неодноразово піддавався бомбардуванням, відповідальність за які сирійський уряд покладав на Ізраїль.

Сам Ізраїль зрідка визнає свою відповідальність за авіаудари по території Сирії, проте наголошує, що не вагатиметься із застосуванням військової сили для запобігання постачанню зброї своїм ворогам. Занепокоєння в Ізраїлю викликає розширення операцій Ірану та ліванського озброєного угруповання "Хезболла" на підтримку режиму сирійського президента Башара Асада. Нині сирійська армія та її союзники готуються до наступу на останній бастіон сирійських повстанців на північному заході Сирії.