Візит глави МЗС ФРН Мааса до Росії: головні теми - Україна та Лівія

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у вівторок, 11 серпня, здійснить перший офіційний візит до Росії з початку пандемії коронавірусу у світі.

Перед відбуттям до Москви Маас заявив, що "ця поїздка відбудеться у належний час", додавши, що "німецько-російські відносини надто важливі, щоб пускати їх на самоплив", цитує інформагенція dpa.

Маас у Москві проведе переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Очікується, що головними темами розмови стануть врегулювання в Україні, ситуація в Лівії та Сирії. Серед інших можливих тем: відносини з Іраном, а також співпраця з Росією у Раді Безпеки ООН. Очікується, що глави МЗС зачеплять і дражливі теми у двосторонніх відносинах між Німеччиною та Росією, як-от вбивство у Берліні чеченського польового командира та хакерська атака на Бундестаг.

Після Москви Маас відвідає Санкт-Петербург, де зустрінеться з губернатором міста Олександром Бєгловим, повідомили в російському МЗС. Частина програми буде присвячена вшануванню пам'яті жертв блокади Ленінграда під час Другої світової війни.