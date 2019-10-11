Від фермерів і ветеранів до націоналістів: день масових протестів у Києві

Уже п'ятий рік поспіль 14 жовтня в Україні - вихідний, у який відзначають День захисника України. Але додатковий неробочий день після вікенду не завадив тисячам українців вийти на різноманітні протестні акції в Києві та низці інших міст країни.

FreeMarkiv біля посольства Італії

Зокрема, в українській столиці зранку відбулася акція на підтримку військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув'язнення за сприяння умисному вбивству італійського фотожурналіста. Активісти міжнародної ініціативи FreeMarkiv провели маніфестацію спочатку біля Міністерства закордонних справ України, а потім біля стін посольства Італії в Україні. Серед учасників акції дружина Марківа та нещодавно звільнений з ув’язнення в Росії кінорежисер Олен Сенцов. Усі вони переконані в тому, що рішення італійського суду в липні цього року було несправедливим. Провину Марківа в убивстві фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська в травні 2014 року вони відкидають та вимагають "справедливого суду" та звільнення українського військовослужбовця, який водночас є громадянином Італії. "Я розумію італійських громадян, розумію сім'ю загиблого журналіста Роккеллі. Те, що Віталій там був, не означає, що він убив цього журналіста", - сказав під час акції Олег Сенцов. Він вважає, що його провина в суді доведена не була, а вся справа - "однозначно політична".

Акція на підтримку засудженого в Італії Віталія Марківа

Націоналісти та фермери

По обіді на протест у Києві вийшли націоналісти. Їх було близько 7 тисяч. Від пам'ятника Тарасу Шевченка в центрі столиці України вони пройшли урочистим маршем з нагоди 77-ї річниці створення Української повстанської армії (УПА). Акція пройшла під гаслом "Захистимо українську землю". Таке гасло було вибране не випадково, адже до неї долучилися українські фермери, які протестували проти скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, яке очікується від . "Ми вважаємо, що особливий статус, який влада хоче надати Донбасу, та продаж нашої землі призведе до розвалу України. Це неприпустимо. Тому ми вимагаємо від президента не допустити цього", - сказав DW один з організаторів акції, депутат Верховної Ради попереднього скликання від партії "Свобода" Юрій Левченко.

З барабанами, оркестром, банерами та партійними прапорами "Свободи", "Національних дружин" та "Національного корпусу" представники і прихильники праворадикальних сил пройшлися Хрещатиком та завершили свою акцію під стінами Офісу президента, де зачитали свої вимоги до Володимира Зеленського. Серед них - відмовитися від розведення військ на Сході України та надання особливого статусу Донбасу та продовжити мораторій на продаж сільскогосподарських земель. "Ми на нашій землі. Нам немає куди відходити. Хай Росія спочатку забере свої війська з Донбасу, потім будемо далі говорити. Зеленський має нас слухати. Він же обіцяв народовладдя", - обурюється київська пенсіонерка Людмила Михайлівна. Вона відзначає, що з ходить на марші націоналістів з 1989 року і цього разу не могла пропустити події, адже вважає, що нині Україна - у небезпеці.

Учасники акції націоналістів у Києві палили фаєри

Обурені військові

Ближче до вечора почали свою акцію протесту ветерани, які брали учать в бойових діях на Донбасі на боці України. Вони пройшли урочистою ходою "Ні - капітуляції" та провели віче на Майдані проти імплементації так званої "формули Штайнмаєра". Люди вигукували гасла "Одна єдина соборна Україна", "Вимога нації - ні капітуляції", "Тільки перемога!" та палили фаєри.

Колона з більш ніж десяти тисяч військових-добровольців, штатних військових чи військових запасу, медиків, волонтерів йшла центральною вулицею Києва Хрещатиком. Їм аплодували перехожі і кричали "Дякуємо". Свою акцію протестувальники оголосили аполітичною і не використовували на ній будь-яку партійну символіку, а також відмовилися від виступів політиків.

Натомість на віче виступали виключно військові та волонтери. Вони, зокрема, обурювалися тим, що очільник Офісу президента України Андрій Богдан та лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія нещодавно заявляли про наявну в них інформацію про оплату участі деяких протестувальників у попередніх акціях подібного штибу. "Ми вимагаємо вибачень. Кожен з нас вважає такі звинувачення приниженням, адже в 2014 році ми пішли захищати батьківщину і нічого ні в кого не просили. Так і зараз не просимо. Але вимагаємо: ні капітуляції", - лунало зі сцени, яку встановили на Майдані Незалежності.

На Майдані Незалежності в Києві 14 жовтня зібралися тисячі протестувальників

Наліпки на Офісі президента

"Це просто смішно, що нам хтось платить. Якби ці люди своїми очима бачили, які помирають друзі у них на руках, думаю, що таких дурниць не говорили", - обурювався колишній військовий Микола з 72-ї бригади Збройних сил України, який з пораненою ногою прийшов на віче. Там на сцені саме демонстрували відео звернення військових, які стоять на позиціях у Золотому на Донбасі, де минулого тижня було зірвано розведення сил, про яке раніше домовилися учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання конфлікту між українськими військами та проросійськими бойовиками. У своєму відеозвернені військові заявили, що підтримують учасників акції на Майдані і не збираються відходити.

Після віче учасники пішли до Офісу президента на вулиці Банковій та обклеїли будівлю Офісу наліпками з написами: "Ні капітуляції", "Крим - це Україна", "Донбас - це Україна", "Ні формулі Штайнмаєра", "Богдана у відставку".