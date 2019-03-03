 Від Трампа пішов вже п′ятий директор з комунікацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

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Новини

Від Трампа пішов вже п'ятий директор з комунікацій

Білл Шайн залишив посаду директора з комунікацій Білого дому, але стане радником передвиборчої кампанії Дональд Трампа.

Білл Шайн працював в Білому домі з минулого літа

Білл Шайн працював в Білому домі з минулого літа

За часів президентства Дональда Трампа з Білого дому звільнився вже п'ятий директор з комунікацій . Як повідомила в п'ятницю, 8 березня, речниця Білого дому Сара Сандерс, Білл Шайн напередодні подав заяву про звільнення, яку Трамп прийняв, передає агенція AP.

Утім, Шайн планує стати радником передвиборчої кампанії Трампа. "Нам бракуватиме його в Білому домі", - наголосив президент США. Сам Шайн назвав свою восьмимісячну роботу в Білому домі "найбільш корисним досвідом у житті".

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Дружина президента США Меланія Трамп посварилася з заступницею радника з національної безпеки Мірою Рікардель. Не минуло й доби, як Рікардель залишила Білий дім. (15.11.2018)

Очільник ФБР, директорка з комунікацій, економічний радник - жоден з них більше не працює на президента Трампа. Хтось пішов у відставку добровільно, когось звільнили. Уряд США нестабільний, як ніколи раніше. (14.03.2018)

Шайн, як і багато інших співробітників адміністрації президента, прийшов працювати туди з дружнього до Трампа телеканала Fox News, де був продюсером. Він замінив на посаді директорку з комунікацій Хоуп Хікс. До неї після інавгурації Трампа на цій посаді побували Ентоні Скарамуччі, який пропрацював лише 11 днів, Шон Спайсер та Майкл Дубке. 

Коли минулого літа Шайн обійняв посаду директора з комунікацій, вважалося, що його телевізійний досвід зможе допомогти сформувати комунікаційну стратегію Трампа. Утім, як і раніше, президент віддавав перевагу власній стратегії спілкування через Twitter. В останні тижні Трамп висловлював невдоволення роботою Шайна, розповіли агенції AP два близьких до президента джерела.

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

  • Гепрокурор і міністр юстиції США Джефф Сешнс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джефф Сешнс

    Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.

  • Міністр оборони Джеймс Меттіс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Меттіс

    Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках.

    Автор: Світлана Кореновська


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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW. (21.12.2018)  

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