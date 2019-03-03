Від Трампа пішов вже п'ятий директор з комунікацій

За часів президентства Дональда Трампа з Білого дому звільнився вже п'ятий директор з комунікацій . Як повідомила в п'ятницю, 8 березня, речниця Білого дому Сара Сандерс, Білл Шайн напередодні подав заяву про звільнення, яку Трамп прийняв, передає агенція AP.

Утім, Шайн планує стати радником передвиборчої кампанії Трампа. "Нам бракуватиме його в Білому домі", - наголосив президент США. Сам Шайн назвав свою восьмимісячну роботу в Білому домі "найбільш корисним досвідом у житті".

Шайн, як і багато інших співробітників адміністрації президента, прийшов працювати туди з дружнього до Трампа телеканала Fox News, де був продюсером. Він замінив на посаді директорку з комунікацій Хоуп Хікс. До неї після інавгурації Трампа на цій посаді побували Ентоні Скарамуччі, який пропрацював лише 11 днів, Шон Спайсер та Майкл Дубке.

Коли минулого літа Шайн обійняв посаду директора з комунікацій, вважалося, що його телевізійний досвід зможе допомогти сформувати комунікаційну стратегію Трампа. Утім, як і раніше, президент віддавав перевагу власній стратегії спілкування через Twitter. В останні тижні Трамп висловлював невдоволення роботою Шайна, розповіли агенції AP два близьких до президента джерела.